金片子大賽入圍出爐！《抓耙仔》狂掃5項提名　小薰、鄭又菲爭最佳女演員

記者蕭采薇／台北報導

「2025台北國際金片子大賽」8日公布入圍名單！今年吸引高達323件作品參賽，其中包含國內競賽組的140部劇情片、30部紀錄片、35部動畫片。去年首度增設的「國際競賽組」更吸引全球48國家地區、118部作品報名，最終共20部台灣作品與4部國際作品脫穎而出，將共同角逐高達113萬元的總獎金。

▲《五花肉》黃瀞怡（小薰）入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（圖／台北市電影委員會提供）

本屆金片子大賽評審團陣容堅強，邀請到以《血觀音》獲金馬最佳劇情片的導演楊雅喆、《大佛普拉斯》獲金馬最佳新導演的黃信堯、《緝魂》金馬最佳剪輯解孟儒、《此時此刻》導演黃婕妤，以及《白衣蒼狗》金馬最佳新導演曾威量。決審會議更將加入以《爸媽不在家》橫掃坎城、金馬四大獎的導演陳哲藝，共同組成專業多元的評審團隊。

▲《Rungay》黃遠（左）入圍本屆金片子大賽最佳男演員。（圖／台北市電影委員會提供）



本屆參賽作品《抓耙仔》以半自傳式故事探討罪惡感與反抗，一舉入圍最佳導演、最佳女演員、最佳攝影、最佳音效、最佳剪輯等5項個人獎項，成為入圍大贏家！緊追在後的是《只是一陣一陣》，以萌芽的情愫與未來的迷惘為題，入圍最佳劇本、最佳男演員、最佳女演員、最佳攝影共4項個人獎項。

▲《抓耙仔》鄭又菲入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（圖／台北市電影委員會提供）

最佳女演員競爭激烈，金鐘獎最佳女配角黃瀞怡（小薰）在《五花肉》中與庹宗華對戲張弛有度，完美詮釋為生計遊走道德邊緣的母親；金馬獎最佳新演員鄭又菲則在《抓耙仔》中將10歲女孩的掙扎表現得淋漓盡致。新人何子田（《大麻煩》）、馬育蓁（《潺》）、黃稚玲（《只是一陣一陣》）也獲評審青睞入圍。

▲《只是一陣一陣》黃稚玲入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（圖／台北市電影委員會提供）

最佳男演員部分，曾奪金鐘迷你劇集最佳男主角的黃遠（《Rungay》）、金馬最佳新演員胡智強（《冰箱》）強勢參戰。羅能華以《芒種》入圍，片中眼神的憔悴與無奈令人印象深刻；新銳演員黃雋智在《只是一陣一陣》中一人分飾兩角，細膩表演獲肯定。

▲《冰箱》胡智強入圍本屆金片子大賽最佳男演員。（圖／台北市電影委員會提供）

2020年金片子大賽代言人林予晞今年轉任評審，她表示希望能從演員角度幫助更多演員，並在本屆作品中看見許多開創性的女性角色，突破傳統思維框架。她笑稱自己是「里長伯」個性，喜歡服務別人。

▲2025金片子大賽評審：林予晞。（圖／台北市電影委員會提供）

評審楊雅喆表示自己容易被誠懇、真實的作品打動，認為創作者能梳理自己的問題並給予他人答案相當驚喜。黃信堯則認為台灣短片有獨特「尬感」，提醒創作者應將視野放大，故事存在於想像，而非偏見。黃婕妤導演則形容短片是瞬間移動的超能力，並建議創作者多關注容易被忽略的聲音設計。

▲2025金片子大賽評審：楊雅喆。（圖／台北市電影委員會提供）

金馬剪輯師解孟儒表示，一次看到這麼多短片非常過癮，並建議創作者在遇到瓶頸時可與AI聊天，讓AI成為理性對談的角色。評審曾威量則提醒，短片因時長較短，創作者應「不能讓觀眾走在你前面」，要讓劇情去帶領觀眾。

▲2025金片子大賽評審：解孟儒。（圖／台北市電影委員會提供）

金片子大賽入圍影展將於11月2日（日）在光點華山電影館舉行，將放映入圍短片並安排映後座談，讓觀眾與主創團隊近距離互動。影展更與韓國富川國際奇幻影展合作，特別放映兩部獲選富川影展「XL短片放映單元」的短片《哥哥的房間》和《獨像》。