阿達不輸Lulu！首認愛新女友「對方身分曝光」　證實已見過雙方家長

記者孟育民／台北報導

《夜市王》入圍金鐘獎多項肯定，主持人阿達、美麗本人今（8日）出席金鐘入圍茶敘聯訪。另一個主持人Lulu雙喜臨門，身為前任的阿達現場大方送祝福，表示並一定會出席婚禮，但紅包會給一個吉利的數字，「錢不是重點，心意才是重要，6萬6、8萬8之類的！」也坦承不會帶現任女友現身，脫口「會變媒體首秀」，意外爆出身邊已有新對象，嚇壞眾人。

▲▼ 《夜市王》金鐘入圍媒體茶敘聯訪-美麗,阿達 。（圖／記者黃克翔攝）

▲阿達、美麗本人以《夜市王》入圍金鐘獎主持人獎 。（圖／記者黃克翔攝）

阿達過去2020年大方認愛長髮辣妹，正當眾人以為兩人感情穩定，他突爆出其實有新對象，目前已交往兩年多，對方是做旅遊業的圈外人，「當初是朋友介紹，工作的時候認識的，年紀跟我差不多，目前還沒要結婚，但見過雙方家長。」被問拿獎會想求婚嗎？他則尷尬笑回：「過年都沒那麼害怕。」美麗本人則在旁看戲，吐槽現場變「結婚王」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 《夜市王》金鐘入圍媒體茶敘聯訪-阿達 。（圖／記者黃克翔攝）

▲阿達大方認愛 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，Lulu公開喜訊時，阿達第一時間先接到李柏恩電話，表示充滿驚訝，也再三確認真實性，「這誰想得到？我收到超多訊息，我想說又不是我結婚，但大部分是問我真的假的，還是太衝突，大家會想說是不是舞台劇票賣不完，我也有訊息她（Lulu），知道是真的，我就去祝福了。」

