濟州島爆紅「藝人咖啡廳」遭控非法佔地1800坪！　白佳：已結束合約

因「藝人咖啡廳」之名爆紅的濟州島大型咖啡廳，近日被指非法佔用約1800坪國有土地，引發輿論關注。對此，該咖啡廳代表特地出面澄清，強調與混聲組合高耀太成員白佳毫無關聯。

▲No Boundary過去以白佳經營所出名，但實境經營者不是他。（圖／翻攝自NAVER MAP）



咖啡廳代表A某7日接受《OSEN》訪問時表示：「與白佳先生完全沒有關係，外界不斷將我們牽扯在一起，導致情況被誇大，雖然這件事讓人謹慎，但我想準確地說明，接下來應該會先由警方進行調查。」

這起爭議源於6日《KBS新聞》的報導。根據調查，位於濟州西歸浦市、約三年前因「藝人經營」而爆紅的一家大型咖啡廳，被發現非法將約6000平方公尺（約1800坪）的林地進行山地轉用。

該咖啡廳佔地約5000坪，坐落於西歸浦市的觀光熱區，以設有步道、草坪、鞦韆與大型停車場聞名，是許多遊客打卡的熱門地點。不過西歸浦市指出，相關地區屬於林地範圍，目前已請自治警察展開調查。

根據KBS報導，咖啡廳代表表示：「後來才知道涉及非法使用山林，原本想改善，但因資金不足未能執行。」曾擔任共同代表的藝人B某則說：「從今年4月起合約已終止，目前未再參與咖啡廳營運；當時僅負責部分室內設計，對土地問題並不知情。」

A某在受訪時也說：「詳細內容目前不便說明，很抱歉。不過由於地形變更確實是我們的責任，雖覺得委屈，但還是先接受警方調查。」他同時再次強調：「目前與白佳先生毫無關聯，這點我必須明確說明。」

白佳是與金鍾旼、申智共同活動的長壽混聲團體高耀太成員，亦以攝影師身分活躍，並從事時尚選物店、仙人掌栽培等多項事業，也登記為室內設計業者。據悉，他自2022年起曾往返濟州島，因參與該大型咖啡廳的創業而受到關注，但實際營運由A某全權負責，白佳僅簽約參與室內設計部分。

高耀太方面也證實，雙方合約已於先前結束，並未再有合作。西歸浦市表示，將根據自治警察的調查結果，對該咖啡廳無端使用的土地發出恢復原狀命令。