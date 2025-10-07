短劇CP朱一未、白昕怡婚紗照曝光！「不是劇照是真的」明天婚禮開直播

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇界的人氣CP朱一未、白昕怡因合作數十部短劇走紅，戲外更擦出愛火，去年（2024）10月7日訂婚、10月9日領證結婚，如今正式要舉辦婚禮，並將於8日開婚禮直播。小倆口婚紗照近日曝光，網友興奮形容：「不是劇照！是甜甜的婚紗照！」

▲短劇CP朱一未、白昕怡婚紗照曝光。（圖／翻攝自抖音）

朱一未、白昕怡被粉絲暱稱「爆珠夫婦」，去年訂婚宴大方開直播，兩人穿中式禮服完成訂婚儀式。兩人領證當夫妻一年，選在寧波象山辦婚禮，朱一未3周前就陸續公開婚紗照，兩人還特別到澳門拍攝，展現了兩人絕佳的鏡頭感與甜蜜氛圍。

一連串照片中，兩人分別拍了3款不同造型，第一款走都會時尚風，白昕怡換上一套黑色亮片魚尾長禮服，展現窈窕曲線；朱一未也穿上全黑西裝，宛如短劇中的霸氣總裁，兩人在夜晚海邊相擁、親吻，充滿性感氛圍；第二款是白昕怡穿上夢幻白紗，朱一未穿上灰色西裝，兩人在歐式建築的陽台上共舞，或在頭紗下甜蜜對望；第三款走復古風路線，白昕怡身穿一襲鑲滿亮片的銀白色掛脖禮服，戴上精緻的流蘇珠鍊頭飾，朱一未穿著棕色燈芯絨西裝，搭配印花領巾。

▲朱一未、白昕怡海邊拍婚紗。（圖／翻攝自抖音）

▲朱一未透露婚紗照到澳門拍攝。（圖／翻攝自抖音）

▲朱一未、白昕怡3款婚紗都充滿浪漫氛圍，網友笑稱分不清是短劇還是真的。（圖／翻攝自抖音）

粉絲輪番讚「終於是劇裡照進現實，真實的婚紗照了，是屬於朱鴿和白白的婚紗照了」、「拍了這麽多作品，穿了這麽多，這次終於是以朱一末的身份拍的」、「又是看不到朱鴿正臉的一組照片」、「這下誰能分清這是短劇還是真的啊」、「哪天發喜糖，記得給我留一盒」。朱一未也回應網友「終於是自己的婚紗照了」，難掩幸福！

▲朱一未幸福回應：「終於是自己的婚紗照了！」（圖／翻攝自抖音）

朱一未與白昕怡是短劇圈少有的「真夫妻CP」，從婚前到婚後至今合拍短劇已超過34部，寫下業界紀錄。最新新劇《狗一樣可愛的老板》近日才上線，描述老闆受詛咒變成狗，必須與女主角綁定相處才能解除魔咒的故事，兩人拍攝的短劇常被稱讚劇情新穎，也擄獲無數鐵粉支持，8日的婚禮直播也吸引不少粉絲準備上線觀看。