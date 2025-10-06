奧斯卡影帝馬修麥康納睽違多年新作　《火燒天堂鎮》重現加州野火事件

記者蕭采薇／綜合報導

奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）領銜主演的全新驚悚電影 《火燒天堂鎮》（The Lost Bus） ，改編自真實事件，由 《神鬼認證》系列導演保羅葛林葛瑞斯（Paul Greengrass）操刀，重現美國史上最致命的一場加州野火事件。

▲ 奧斯卡影帝馬修麥康納主演《火燒天堂鎮》，被角色展現的滄桑感與道德堅毅所吸引。（圖／ Apple TV+提供）

《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）改編自Lizzie Johnson著作《Paradise：One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire》一書，記載 2018 年加州野火的真實事件，坎普野火在短短幾小時內摧毀了整個天堂鎮。

這也是奧斯卡影帝馬修麥康納睽違多年重返大銀幕之作，同時也是他投入至深並具挑戰性的角色。他表示，自己被劇本中角色身上所展現的滄桑感與道德堅毅所吸引。麥康納回憶道：「我想要塑造一個能激起我熱情的角色。我心想，這正是我想要全力以赴、挑戰駕馭的。」

▲ 《火燒天堂鎮》重現美國史上最致命的一場加州野火事件。（圖／ Apple TV+提供）

故事講述馬修麥康納所飾演的校車司機與艾美獎、金球獎得主，近期憑藉《芭比》入圍奧斯卡的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）所飾演的一名盡責的老師，攜手救出 22 名學生，穿越熊熊烈焰與濃煙密布的小鎮，步入火海與火神展開生死搏鬥。真實還原這場災難中的無名英雄，展現在絕境中的堅毅意志、非凡勇氣與無私奉獻。

▲ 《火燒天堂鎮》重現美國史上最致命的一場加州野火事件。（圖／ Apple TV+提供）

本片於今年多倫多國際影展舉行全球首映，以寫實拍攝風格貫穿全片，打造身歷其境的觀影體驗，獲得全場熱烈迴響，更被外媒視為獎季熱門。《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）於 Apple TV+上線。