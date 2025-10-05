女星助陣節目！　竟被白安釣出「羞戀男團MONSTA X成員」

▲ 白安獨挑大樑主持期間限定特別節目擔任「星期八」DJ。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

白安推出新專輯《星期八》，近來受邀電台主持限定節目，化身「星期八」DJ，首集「星期八」DJ白安，便迎來好友陳嫺靜，白安透露，兩人雖是第三次見面，但每次相遇都火花十足，陳嫺靜笑稱在電視上常見到白安，白安則幽默反擊在社群常「滑到」她，互動超有哏，陳嫺靜更深情告白：「我也很常在音樂中聽見白安的美好！」展現兩人好交情。

▲▼ 白安主持首集邀請陳嫻靜擔任嘉賓。（圖／Hit Fm聯播網提供）



白安為節目精心設計了「星期八」專屬提問，她好奇來賓們，若多一天假最想怎麼過？陳嫺靜分享，對她而言，最美好的開始不是豐盛早餐，而是「自然醒」，她形容那就像「天賜的祝福」，讓她整天充滿電力，感覺像剛充飽電般充滿動力，心情也隨之神清氣爽。

陳嫺靜透露若遇上美好的一天，便會親自下廚，被問及廚藝，她笑說：「時好時壞。」偏好實驗性風格，曾將切片水果如柿子、芭樂加鹽巴黑胡椒爆炒，竟意外美味，白安聽聞也樂不可支，分享她曾在泡菜鍋中加入柿子，利用其天然甜味取代調料，直呼：「極力推薦聽眾嘗試！」

白安在節目中安排「星期八」歌單環節，陳嫺靜點播方大同〈100種表情〉，笑稱聽了會不自覺微笑，就像看到偶像一樣。白安追問她最近是誰讓她笑開懷？陳嫺靜害羞表示，是韓國男團MONSTA X成員亨願，連「悲傷青蛙」哏圖也讓她著迷，白安打趣問是否喜歡像動物臉的人？陳嫺靜發現，她喜歡的偶像竟都是魔羯座，實在巧合。

白安分享，初識陳嫺靜前，便猜她本人應不似歌曲悲傷，實際接觸後果然開朗陽光，她讚賞陳嫺靜能誠實書寫孤獨痛苦，是種精神上的健康。陳嫫靜歌詞「在我最快樂的時候感覺最孤單」，更讓白安產生共鳴。她解釋新專輯《星期八》雖藏遺憾情感，卻用輕快旋律包裝，沉浸在這矛盾幽默中。

