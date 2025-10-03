爬「11公尺高山！」竟喘不過氣　楊繡惠引發呼吸困難

記者葉文正／台北報導

民視《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓安妮坐在北堤旁垂釣，安妮天真提問：「我們是在釣蚵嗎？」籃籃馬上糾正：「蚵不是用釣的是用『笑』的啦～呵呵！」超冷笑話瞬間冷空氣凝結。就在閒聊間，籃籃的魚竿有了動靜，奮力拉起魚竿釣起的竟然是阿翔，開場笑料不斷！

▲阿翔(左起)、楊繡惠、安妮與籃籃。（圖／民視提供）

阿翔帶領大家挑戰布袋第一高峰！當大家走進活動中心卻找不到阿翔，沒想到他已經全身穿好登山裝備走出，告訴大家怎麼可以要爬山卻沒有裝備？絕對不能小看大山的威力，不僅裝備要穿好還需要先做熱身。阿翔揹著籃籃負重跳繩，沒想到跳一下便失敗，於是讓徐天一挑戰揹籃籃跳繩，結果被阿翔吐槽到：「你要熱身的，操別人幹嘛！」逗得眾人哈哈大笑！

▲籃籃(中)超愛蛤蜊。（圖／民視提供）

熱身完畢，眾人正式登山努力攀爬，終於氣喘吁吁的抵達第一個休息平台，休息一下並補充體力後繼續朝山頂邁進，當大家一同抵達高峰時，所有人都興奮唱起〈We are the Champions〉，安妮更是激動的感謝她的爸爸媽媽、高中老師，表示她做到了！

▲楊繡惠也挖起蛤蜊。（圖／民視提供）

楊繡惠更表示自己感到呼吸困難，肯定是因為空氣過於稀薄，但當籃籃信心滿滿猜測海拔「1100公尺」時，真相竟只有「11公尺」，瞬間受到所有人無奈的眼神！阿翔不滿說著：「你們好像很看不起這座高山誒！」楊繡惠馬上吐槽：「這座叫高山？」

籃籃帶領大家來到好美沙灘尋找「韓國歐爸」，大家不解為何尋找歐巴是來海邊，沒想到籃籃突然就拿起工具狂挖沙，一邊挖一邊喊著歐巴，卻什麼也沒有，讓阿翔不禁困惑籃籃是否在開玩笑，結果籃籃又彎下腰瘋狂扒沙喊著：「歐巴你很調皮誒！」找不到韓國歐巴的籃籃只好請出他的蛤蠣娘，好美農漁產業執行長蛤蜊娘鄭怡雯。原來籃籃口中的「韓國歐巴」，就是埋藏在沙灘裡的韓國文蛤。蛤蜊娘表示，這裡的蛤蜊讓民眾能免費體驗挖掘，甚至有人曾挖出400斤賣了數萬元。眾人聽後立刻動手，邊挖蛤蜊邊欣賞號稱「天空之境」的沙灘美景，別有一番樂趣。