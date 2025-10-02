前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」下不來過程曝

記者王靖淳／綜合報導

前新聞主播陳海茵平時會透過社群記錄生活點滴，今（2）日她無預警在臉書發文，透露自己稍早前發生追撞車禍，貼文一出，立刻引來大批網友留言關心。

▲陳海茵。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播陳海茵）

陳海茵在文中寫下：「剛開車在路口被撞」，她更透露，自己的駕駛座被撞凹沒辦法下車，讓她一度受困在車內，場面相當驚險。所幸沒有受傷，為此她也隨即在文中報平安，「還好人沒怎麼樣！」至於車禍後續的處理，陳海茵大讚警察的辦事效率，「很快就來了！人帥就算了、動作快又專業！」表示對方在第一時間，馬上存檔行車記錄器，並直接傳給她，就連報案三聯單，也是在馬路邊唸邊寫，迅速地讓整起事故落幕。

▲陳海茵開車被撞。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播陳海茵）

陳海茵坦言，自己之所以能平安無事，是因為雙方車速都不快，才能平安開車回家。面對起意外追撞事故，也讓她感嘆：「人真的不知道明天先到？還是無常先到！所以我每天欣賞夕陽，都慶幸又活了完美的一天啊….。」貼文曝光後，吸引大批網友寫下關心留言「平安」、「沒事就好」、「人平安最重要。」