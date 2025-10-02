才說不在意外表！　白安被問張立東...秒嚇壞：我喜歡帥哥

▲ 白安化身DJ 搭配電子樂器展現新演出模式。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「創作才女」白安發行睽違3年推出新專輯《星期八》，今（2日）舉辦記者會，也特別邀請專輯主打歌〈路邊野餐〉的MV男主角以及以電影《進行曲》甫入圍第62屆金馬獎最佳新演員的牧森一起為《星期八》專輯獻上祝福，並驚喜準備「星期八許願板」，2人在MV中有破尺度親密戲，被問及是否有機會擦出火花？白安笑說：「我還不夠認識他。」

白安邀請牧森拍攝新歌MV。



白安自招目前單身1、2年，提到理想條件是善良、喜歡動物、脾氣好，「帥排在後面，沒有特別喜歡的類型，以前交往的長相很多元化。」她更打趣笑說一直以為自己不喜歡帥哥，直到去錄《嗨！營業中》，被鬼鬼問張立東可以嗎？白安這才恍然大悟：「我才發現我喜歡帥哥，謝謝他們讓我認識我自己，但張立東很好笑、人很好。」

也有不少網友力拱他和宇宙人小玉在一起，白安則說：「我跟小玉不會在一起，就像鬼鬼跟姚元浩不會在一起，我們喜歡的型是背道而馳的，我媽一看也就知道我不可能跟他在一起。」也表示自己沒有追求者，喜歡磁場合、自然而然認識，「以前很喜歡有才華，長大發現才華能怎樣？」天秤座的白安，更不諱言閃婚很像她會做的事情，「雖然目前沒有這個打算，不過我長大了學會不要把話說死。」

而白安將於11月1日在台中Legacy舉行《路邊野餐》2025新專輯巡迴演唱會，問到這次有無特別準備，白安透露：「希望能把《星期八》的世界搬上舞台，讓歌迷感受到每首歌的故事。」她也感性向歌迷告白：「專輯發行後很感謝大家支持，得到六項冠軍這對我來說是很大的鼓勵。每首歌對我都很重要，能和大家分享就是最幸福的事！」謝謝歌迷一路的陪伴與支持。

