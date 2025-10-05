10月5日星座運勢／雙魚小投資大獲利 水瓶薪資飆升
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作進度超前
感情：打扮增添氣質
財運：薪資水準提高
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：事業大展長才
感情：約會機會頗多
財運：可做短期投資
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：可望談成生意
感情：積極找尋桃花
財運：動腦開發財源
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：讓事業有進展
感情：單身豔遇旺盛
財運：謹慎投資規劃
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：態度決定一切
感情：戀愛容易達成
財運：商品折扣優惠
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手
處女座 ♍
工作：同事間有默契
感情：多與家人相處
財運：財運有好收獲
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：客戶溝通順暢
感情：人際關係良好
財運：貴人指點投資
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：適合推新計劃
感情：自我要求形象
財運：獲得有利訊息
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：自然成功結緣
感情：改變自我內涵
財運：小投資大獲利
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：事業大有助益
感情：修身自我脾氣
財運：偏財運頗為旺
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：做好投資計劃
感情：結識異性朋友
財運：還清債務問題
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：多閱讀有收穫
感情：朋友介紹桃花
財運：財務出現轉機
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響