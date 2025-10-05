ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
10月5日星座運勢／雙魚小投資大獲利　水瓶薪資飆升

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：工作進度超前

感情：打扮增添氣質

財運：薪資水準提高

幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：事業大展長才

感情：約會機會頗多

財運：可做短期投資

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：可望談成生意

感情：積極找尋桃花

財運：動腦開發財源

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：讓事業有進展

感情：單身豔遇旺盛

財運：謹慎投資規劃

幸運色：紅色

貴人：金牛

小人：天秤

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：態度決定一切

感情：戀愛容易達成

財運：商品折扣優惠

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：射手

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：同事間有默契

感情：多與家人相處

財運：財運有好收獲

幸運色：紫色

貴人：射手

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：客戶溝通順暢

感情：人際關係良好

財運：貴人指點投資

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：適合推新計劃

感情：自我要求形象

財運：獲得有利訊息

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：自然成功結緣

感情：改變自我內涵

財運：小投資大獲利

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：事業大有助益

感情：修身自我脾氣

財運：偏財運頗為旺

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：獅子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：做好投資計劃

感情：結識異性朋友

財運：還清債務問題

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：多閱讀有收穫

感情：朋友介紹桃花

財運：財務出現轉機

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：雙子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

