許光漢有喜訊「代表台灣」角逐大獎
超商連6天「買2送2」優惠懶人包
趙露思拍戲出包畫面！胸前黏根長條物
才新婚陳漢典！　LULU突驚喜宣布「新身份」嗨炸：圓夢了

▲▼ LuLu黃路梓茵變身台語新人高唱〈泡泡 〉一圓出道14年的夢想。（圖／天地合娛樂提供）

▲ LuLu黃路梓茵變身台語新人高唱〈泡泡 〉，一圓出道14年的夢想。（圖／天地合娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金鐘主持人Lulu黃路梓茵日前甫宣布結婚陳漢典喜訊，近來再曝光新身份，搖身一變成台語新人，首度推出個人台語創作專輯《日頭公園》，LuLu以甜美嗓音唱出她埋藏14年的音樂夢，也完成人生清單中的兩大心願，包括發台語專輯、與金曲製作人謝銘祐合作，為了宣傳自己的台語新歌〈泡泡〉，LuLu黃路梓茵還向電視台毛遂自薦，沒想到獲得電視台首肯重用，不僅獲得客串機會，還讓新歌變成戲劇的片尾曲，可說收穫滿滿。

▲▼ LuLu黃路梓茵還客串類戲劇。（圖／天地合娛樂提供）

▲▼ LuLu黃路梓茵還客串類戲劇。（圖／天地合娛樂提供）

▲▼ LuLu黃路梓茵變身台語新人高唱〈泡泡 〉一圓出道14年的夢想。（圖／天地合娛樂提供）

她首度挑戰台語劇《戲說台灣》的她在最新單元《玄武扞善緣》中飾演「鑢仔仙」（菜瓜布仙子）一角，以金色古裝造型驚豔登場，讓她開心笑說：「童年夢想正式成真！」LuLu透露自己從小就是忠實觀眾，這次能親身參與演出，又讓她再次圓了小時候的願望。劇組更為她量身打造專屬劇本，讓她首次與資深演員陳小菁合作，直呼：「對戲超自在，完全沒有壓力！」她笑說：「從主持台語節目、唱台語歌、到現在演出台語劇，一路走來感覺太不可思議！」

提及愛唱台語歌的原因，LuLu透露從小在台中老家因與家人、鄰居都用台語溝通，加上爸媽都愛唱、也愛聽台語歌，自己在耳濡目染下自然對台語歌的魔力非常著迷，她笑說：「家中卡拉OK機是我唱歌的音樂啟蒙，我們家在假日時還會辦K歌比賽，我每次總是靠台語歌拿下高分！」這也讓她練就了一身唱台語歌的好功夫，也獲吳宗憲稱讚是「小江蕙」。

她還動員演藝圈30組橫跨歌唱、戲劇、主持、YTR領域的藝人朋友搶先試聽新歌〈泡泡〉，其中不乏金曲歌王歌后及男神女神，包括：宋芸樺、林柏宏、比莉姐、哈林哥、A Lin、蕭煌奇、曹雅雯、曾莞婷、動力火車等，動力火車尤秋興好氣又好笑說到：「好好一個主持人，幹嘛來搶我們的工作？」顏志琳則補刀：「希望她專輯不要比我們賣得好！」但兩人聽完後竟一致表示：「不能發！發了會紅！」

金曲歌后曹雅雯則一語道破歌曲「圓夢」核心：「這首歌聽起來就是她心中的理想或夢想！」並預言LuLu將成為「台語歌壇的Super star」，金曲歌王蕭煌奇聽完後驚呼：「很敢欸！」但也大讚〈泡泡〉有畫面感、像電影主題曲，甚至爽快答應：「尾牙可以帶LuLu一起，只要她不太貴！」
 

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

