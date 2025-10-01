讓傅崐萁鏟泥被讚舒服！「H級周子瑜」被批災區擺拍　凌晨吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災重創光復鄉，不少熱心民眾紛紛前往災區當志工，有「H級子瑜」之稱的女星祈錦鈅也投入救災行列，並在立委傅崐萁到場視察時，要求傅一起鏟泥，引發網友熱議。但在參與救災的過程中，祈錦鈅也挨批災區擺拍，她今日（1日）凌晨發文吐心聲，「挖到看到地板的時候，很開心啊，原來笑是錯的。」

▲祈錦鈅前往花蓮災區當志工。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

[廣告]請繼續往下閱讀...

祈錦鈅與室友趁著連假期間，開夜車前往花蓮投入救災行列，弄得滿身都是汙泥；此外，傅崐萁日前前往災區現場視察，她正巧撞見，便與志工朋友們起鬨，要求傅崐萁拿起鏟子一起來鏟泥。這件事情在網路上引發大眾討論，大家紛紛留言調侃，「看到他挖土就舒服」、「好帥，直接硬控」、「原來叫傅挖土的就是妳」。

▲讓傅崐萁下場鏟泥的志工群，是祈錦鈅與身邊的親友。（圖／翻攝臉書／傅崐萁）

不過，這波討論也連帶讓祈錦鈅受到部分網友批評，認為她在災區擺拍美照。對此，祈錦鈅1日凌晨在IG發布限時動態，表示「挖到看到地板的時候，很開心啊，原來笑是錯的。從以前一直被教育要表情管理，累、不開心都要笑著。現在笑，想帶給大家不要壓力那麼大，希望大家一起努力不要都是屎臉，是罪過呢。」

▼祈錦鈅挨轟災區擺拍，凌晨在IG限動吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）