六月關濾鏡自拍0修圖！　「49歲真實膚況現形」千人朝聖

記者王靖淳／綜合報導

女星六月平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，最近她就在IG曬出一系列沒有套濾鏡的自拍照，真實膚況曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼：「好美！」

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲▼六月分享自拍照。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

透過六月分享的照片可見到，她不但四肢纖細，腹部更是平坦、緊實，完全看不出已是兩個孩子的媽。六月綁著高馬尾，身上穿著一件黑色的無袖背心，下身則搭配同色系的褲子，並拿著手機對鏡子自拍，露出愉悅又自信的笑容。她在文中霸氣透露：「原相機／零濾鏡／無修圖」，對自己目前的體態，顯然是相當地滿意。

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲▼六月關濾鏡自拍。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

在文章最後，六月也大方分享自己在成功瘦身後，最真實的心得，「只能說健康的瘦真好。」六月也透露，瘦身成功後最讓她有成就感的，莫過於能再次穿上，許多年前的舊衣服，「很多舊衣服都拿出來重穿。」貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言誇獎她「好美」、「臉好小」、「我也好想瘦」、「你是要氣死多少女星啊」，掀起不小討論。

