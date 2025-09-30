老公外遇表妹！蘇晏霈親眼目睹不倫　「手撕小三」抓包現場賞巴掌

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》終於迎來觀眾最期待的正宮出擊蘇晏霈飾演的正宮「樂樂」不再隱忍，親眼撞見老公江弘軒（吳政澔飾）偷吃自己的表妹佩婕（程雅晨飾），當場怒火爆發，殺紅眼衝入室內，上演「狂賞巴掌、紅酒潑灑」的超嗆辣修羅場。

▲蘇晏霈抓包老公與表妹的不倫戀。（圖／民視提供）

劇情中，樂樂在社區外親眼看見弘軒與佩婕親密互動，氣到理智線斷裂，直接衝上樓，當場抓包這段不倫戀。吳政澔笑言，被巴掌伺候時，臉真的「火辣辣」，瞬間感覺弘軒這角色變成「俗仔」，直呼「弘軒就是徹底的負心漢，被老婆當場抓到外遇，那種心虛和狼狽感，演到我自己都覺得超煎熬！」觀眾看到預告片段也大呼解氣，留言狂刷「活該！」

至於小三佩婕（程雅晨飾）也沒好下場，不僅被蘇晏霈怒火巴掌打得措手不及，更遭潑滿身紅酒，瞬間成了落湯雞。她坦言「樂樂衝進來的那一刻，佩婕心裡根本沒有愛，只有害怕！那種背叛親人的罪惡感，面對憤怒正宮的恐懼，會瞬間把她擊垮。」程雅晨透露，這場戲讓她演到全身無力，但能將小三的絕望心境呈現出來，一切都值得。

蘇晏霈則透露，拍攝抓姦大戰時還發生小意外「我在憤怒砸東西時，手可能太用力，玻璃杯瞬間碎裂，碎片彈到腳上濺血。」她說當下還沒發現，是現場工作人員說腳在流血，才發現真的痛痛的，但見紅就是好事，希望收視率再創新高。這場所有演員的敬業與投入，讓全場劇組人員都大讚「八點檔一姐不是叫假的！」

