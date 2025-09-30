ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Energy牛奶突鬧烏龍消失彩排！
心機最重星座Top 3
主持人赴花蓮救災遭酸作秀
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 于朦朧 許光漢 李亮瑾 妮可基嫚 孫生 居錸提 田海蓉

《想見你》團隊新作首播日公開！曾敬驊變「暴雨殺人魔」3女1男糾纏

記者黃庠棻／台北報導

Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》，由《想見你》金獎團隊及一諾影視製作，編劇林欣慧、簡奇峯執筆，知名導演蔣繼正與金鐘最佳編劇簡奇峯雙導演聯手執導，聯合黃金卡司群曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等，打造一部融合暗黑氛圍、校園傷痕、懸疑復仇與禁忌純愛的年度壓軸大戲。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》宣布定檔。（圖／Netflix提供）

今（30日）正式宣布影集一部曲將於11月13日，二部曲將於12月11日全球獨家上線Netflix，並同步釋出前導預告與海報，帶領觀眾搶先窺見這段關於青春創傷、禁忌純愛與無法逆轉的人性悲劇。海報中可見劇中飾演「暴雨殺人魔」的李壬曜（曾敬驊飾）身著繡有編號的囚服留著寸頭，眼神冷峻而神祕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》宣布定檔。（圖／Netflix提供）

首支前導預告釋出，只見江曉彤（李沐飾）在天臺上跳著芭蕾，像隻蝴蝶般的翩翩起舞，而李壬曜（曾敬驊飾）在一旁望著如同太陽般閃閃發光的曉彤，說道「飛蛾是夜行性的昆蟲，牠會一直把燈火誤認成月亮，不停地飛向燈光，卻不知道不管牠們再怎麼努力，都是在原地打轉。」彷彿像是在形容自己是如同「飛蛾」般的存在。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

導演蔣繼正分享「飛蛾與蝴蝶都有著趨光性，但一個只在夜晚出現，一個只在白天飛舞，在這個故事中象徵著在不同世界的兩人，註定無法在同一片天空下飛翔。敬驊的眼神，可以單純也可以狠戾，就像壬曜的人生寫照。而沐沐的陽光、積極，也正適合曉彤的角色設定。兩位在一起時，自然地散發出一種青澀可愛的CP感，很期待讓大家看到他們之間的火花。」

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

隨著畫面中消逝的蝴蝶，畫風一轉映入眼簾的是穿著黑色連帽雨衣的李壬曜，伴隨著背景中的新聞旁白得知，這位冷血的殺人犯是多起連環殺人案的兇手，受害者竟然還都是他同窗的高中同學。因總在雨天作案而被媒體稱為「暴雨殺人魔」的李壬曜，承認了自己就是犯下近期多起殺人案的真凶，然而他對犯案過程坦承不諱，卻對行兇動機保持沉默，與預告前初見的青澀高中模樣形成強烈對比。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

入獄服刑後的李壬曜（曾敬驊飾）從不願接見任何訪客，卻唯獨接受了周品瑜（江齊飾）的會面，並答應了接受她的紀錄片拍攝，然而周品瑜卻不斷地在夢境中，頻繁地夢見身著高中制服的神秘女子，甚至開始夢見自己與殺人魔李壬曜，在夢裡親密無間、十分曖昧，這一切夢境與真實的交錯，都讓她混亂不已。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

追查之下，周品瑜發現這名叫江曉彤（李沐飾）的女子，與李壬曜之間竟藏有一段不為人知的過往，而江曉彤糾纏周品瑜做出的種種怪異行為，竟讓三人的關係開啟了錯綜複雜的情勢。

而由程予希飾演的「賴芸蓁」一角，在預告中也可見她落淚質問「不是說好結束這一切的嗎？」令人十分好奇兩人間究竟有著什麼樣的秘密協議？又是為何最終會讓她說出「你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎？」這樣痛心的話，兩人的關係究竟是敵是友，十分耐人尋味。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

本次在劇中飾演暴雨殺人魔的曾敬驊表示「這是一部從校園青春愛情延伸到暗黑懸疑的劇集，感受到最深的情感分離、黑化到治癒與原諒，這些種種角色會帶著觀眾體驗情感的高低起伏，是光明與黑暗的結合體。」李沐則分享「《如果我不曾見過太陽》在我心中是冬季連日陰雨後，溫暖和煦的陽光，感覺整個人都被照亮。也是我期待了很久很久的作品，心情很緊張，希望觀眾跟我們一起進入這個故事。」

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

對於影集即將上線與觀眾見面，程予希表示「真的非常期待！很想快點看到這部片上線後大家的心得是什麼，因為我個人非常喜歡這個劇本，在看劇本的時候就一直很想快點看下一集，很想知道事情的真相是什麼，當文本變成影像，我想只會更吸引人。」

江齊則興奮地說「非常期待看完整部影集！因為角色的設定，拍攝時沒有拿到全部集數的腳本，所以跟觀眾一樣好奇，心中有太多謎團還未解開，到底發生了什麼事呀！在看完預告後，更是迫不及待！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

如果我不曾見過太陽曾敬驊李沐程予希江齊馬志翔姚淳耀石知田

推薦閱讀

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

15小時前

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

19小時前

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

6小時前

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

7小時前

摔倒重創腦部「昏迷16個月」！　《這！就是街舞》30歲舞者離世

摔倒重創腦部「昏迷16個月」！　《這！就是街舞》30歲舞者離世

4小時前

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

17小時前

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

8小時前

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

6小時前

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

7小時前

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

8小時前

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

17小時前

洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘

洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘

3小時前

熱門影音

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
嘻小瓜

嘻小瓜
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！

ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

席琳娜結婚

席琳娜結婚

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

【愛心滿滿】4天發5700個便當！暖心夫妻再調山貓+清洗機助清淤

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

米可白愛犬離世2月撿到貓「驚見黑胎記」！曝神奇巧合：錢錢派來的

18分鐘前0

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

32分鐘前0

風田婚後坦言遇詐騙　太太要他小心投資有落差

36分鐘前31

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴到泥巴

59分鐘前0

于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」笑容消失

1小時前10

為躲開演藝圈嫁到印尼　白嘉莉爆黃雙安「早知道不跟妳結婚」

1小時前0

玉兔懷男寶「鼻翼變超大像成龍」！2年後懷女兒…驚現3反差：有人這樣嗎

1小時前30

許效舜進演藝圈「靠神明指引」！　自爆是上天的郵差：協助處理人間事務

1小時前0

老公外遇表妹！蘇晏霈親眼目睹不倫　「手撕小三」抓包現場賞巴掌

2小時前10

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」
    15小時前2212
  2. 孫德榮收于朦朧魂魄
    19小時前5214
  3. 白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星
    6小時前467
  4. 許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝
    7小時前1829
  5. 摔倒重創腦部！《這！就是街舞》30歲舞者離世
    4小時前203
  6. 李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆
    17小時前286
  7. 獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人
    8小時前125
  8. 中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高
    6小時前2212
  9. 唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」
    7小時前124
  10. 阿嬤尺度都比你大！縱慾全拍下
    8小時前1813
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合