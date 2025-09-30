《想見你》團隊新作首播日公開！曾敬驊變「暴雨殺人魔」3女1男糾纏

記者黃庠棻／台北報導

Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》，由《想見你》金獎團隊及一諾影視製作，編劇林欣慧、簡奇峯執筆，知名導演蔣繼正與金鐘最佳編劇簡奇峯雙導演聯手執導，聯合黃金卡司群曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等，打造一部融合暗黑氛圍、校園傷痕、懸疑復仇與禁忌純愛的年度壓軸大戲。

▲《如果我不曾見過太陽》宣布定檔。（圖／Netflix提供）

今（30日）正式宣布影集一部曲將於11月13日，二部曲將於12月11日全球獨家上線Netflix，並同步釋出前導預告與海報，帶領觀眾搶先窺見這段關於青春創傷、禁忌純愛與無法逆轉的人性悲劇。海報中可見劇中飾演「暴雨殺人魔」的李壬曜（曾敬驊飾）身著繡有編號的囚服留著寸頭，眼神冷峻而神祕。

▲《如果我不曾見過太陽》宣布定檔。（圖／Netflix提供）

首支前導預告釋出，只見江曉彤（李沐飾）在天臺上跳著芭蕾，像隻蝴蝶般的翩翩起舞，而李壬曜（曾敬驊飾）在一旁望著如同太陽般閃閃發光的曉彤，說道「飛蛾是夜行性的昆蟲，牠會一直把燈火誤認成月亮，不停地飛向燈光，卻不知道不管牠們再怎麼努力，都是在原地打轉。」彷彿像是在形容自己是如同「飛蛾」般的存在。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

導演蔣繼正分享「飛蛾與蝴蝶都有著趨光性，但一個只在夜晚出現，一個只在白天飛舞，在這個故事中象徵著在不同世界的兩人，註定無法在同一片天空下飛翔。敬驊的眼神，可以單純也可以狠戾，就像壬曜的人生寫照。而沐沐的陽光、積極，也正適合曉彤的角色設定。兩位在一起時，自然地散發出一種青澀可愛的CP感，很期待讓大家看到他們之間的火花。」

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

隨著畫面中消逝的蝴蝶，畫風一轉映入眼簾的是穿著黑色連帽雨衣的李壬曜，伴隨著背景中的新聞旁白得知，這位冷血的殺人犯是多起連環殺人案的兇手，受害者竟然還都是他同窗的高中同學。因總在雨天作案而被媒體稱為「暴雨殺人魔」的李壬曜，承認了自己就是犯下近期多起殺人案的真凶，然而他對犯案過程坦承不諱，卻對行兇動機保持沉默，與預告前初見的青澀高中模樣形成強烈對比。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

入獄服刑後的李壬曜（曾敬驊飾）從不願接見任何訪客，卻唯獨接受了周品瑜（江齊飾）的會面，並答應了接受她的紀錄片拍攝，然而周品瑜卻不斷地在夢境中，頻繁地夢見身著高中制服的神秘女子，甚至開始夢見自己與殺人魔李壬曜，在夢裡親密無間、十分曖昧，這一切夢境與真實的交錯，都讓她混亂不已。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

追查之下，周品瑜發現這名叫江曉彤（李沐飾）的女子，與李壬曜之間竟藏有一段不為人知的過往，而江曉彤糾纏周品瑜做出的種種怪異行為，竟讓三人的關係開啟了錯綜複雜的情勢。

而由程予希飾演的「賴芸蓁」一角，在預告中也可見她落淚質問「不是說好結束這一切的嗎？」令人十分好奇兩人間究竟有著什麼樣的秘密協議？又是為何最終會讓她說出「你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎？」這樣痛心的話，兩人的關係究竟是敵是友，十分耐人尋味。





▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

本次在劇中飾演暴雨殺人魔的曾敬驊表示「這是一部從校園青春愛情延伸到暗黑懸疑的劇集，感受到最深的情感分離、黑化到治癒與原諒，這些種種角色會帶著觀眾體驗情感的高低起伏，是光明與黑暗的結合體。」李沐則分享「《如果我不曾見過太陽》在我心中是冬季連日陰雨後，溫暖和煦的陽光，感覺整個人都被照亮。也是我期待了很久很久的作品，心情很緊張，希望觀眾跟我們一起進入這個故事。」

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

對於影集即將上線與觀眾見面，程予希表示「真的非常期待！很想快點看到這部片上線後大家的心得是什麼，因為我個人非常喜歡這個劇本，在看劇本的時候就一直很想快點看下一集，很想知道事情的真相是什麼，當文本變成影像，我想只會更吸引人。」

江齊則興奮地說「非常期待看完整部影集！因為角色的設定，拍攝時沒有拿到全部集數的腳本，所以跟觀眾一樣好奇，心中有太多謎團還未解開，到底發生了什麼事呀！在看完預告後，更是迫不及待！」