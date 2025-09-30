獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

記者蕭采薇／台北報導

「角頭正妹」王宣的螢幕形象向來充滿酷帥魅力，然而日前她悄悄現身花蓮震災區，脫下華服換上簡樸裝扮，親自拿起鏟子投入救災行列。面對滿目瘡痍的景象，她感性寫下：「一看到現場真的只想哭！」王宣也向《ETtoday星光雲》表示，她深夜親赴24小時的店面買齊工具，隔天一早就出發協助救災。

▲「角頭正妹」王宣（中），到花蓮災區當起「鏟子超人」。（圖／翻攝自王宣IG）

王宣透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「其實一直有想做些什麼，不管是物資還是行動，然後就看到嘻小瓜在IG上問朋友們想不想一起去，而且馬上行動就是隔天下去的這種，我一看到就毫不猶豫報名，然後當下已經晚上11、12點，瓜瓜還跑去24小時的小北百貨，買齊手套鞋墊，隔天一早八點出發。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過當到現場看到一向天氣好環境美的花蓮，變成霧濛濛的一片，不管天空還是地上都是灰的，心情真的很難過。王宣說：「我們去的時候是屋主還沒到，我們就先開始清，之後屋主出現後她就哭了，覺得很感激大家，然後我也紅了眼眶，只能跟她說聲加油。」

▲王宣深夜買齊工具後，隔一天早就到花蓮災區當起「鏟子超人」。（圖／翻攝自王宣IG）

王宣表示，現場大家真的都非常熱心，需要搬大型家具時候，對路上喊一聲：「這裡需要壯丁幫忙」，就會看到本來不是這戶的志工都會突然從湧上幫忙搬運，讓她感動的說：「所以最美的風景，真的是人。」

王宣也透過社群平台吐露心聲，坦言首次踏入災區，內心衝擊巨大。她難以想像家園若被毀，「到底該怎麼面對怎麼拯救？」這份深切的同理心，讓她即使感到「很遜，幫不上太多的忙」，仍堅定地跟隨熱心團體，希望能貢獻微薄之力。

▲王宣（右）近年因演出《角頭》系列電影受到關注，累積不少粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

她與路上偶遇的慈善團體志工們一同前往需要協助的地方，用實際行動為受災鄉親加油打氣。王宣也溫馨提醒欲前往協助的民眾務必注意自身安全，最後不忘為這片土地打氣：「希望我喜歡的花蓮趕快好起來，花蓮加油！」