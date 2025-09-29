推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」 救災全被拍：哪裡需要就去幫

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，陸續已有大批民眾前去協助重建家園，沒想到其中還看到了一個熟悉的身影，那就是在《華燈初上》演活中村先生一角的加賀美智久（Tomo桑）！

▲加賀美智久低調前進災區。（圖／翻攝自Instagram／tomo_0612_）



照片中，可以看到加賀美智久戴著一頂防曬漁夫帽，脖子上還繞了一條毛巾當擦汗工具。他穿著深灰色背心和黑色短褲，套上黑色雨鞋，適合在滿是泥濘的災區中移動。

▲▼加賀美智久親自搬運石塊。（圖／翻攝自Instagram／tomo_0612_）



加賀美智久專業地戴上手套，搬運著裝滿土塊的紅色推車。不只這樣，他到了室內，還拿起鏟子與其他志工一起鏟泥，並用推車把泥濘、瓦礫一點一點搬出來，「到現場看到現況很難過，我們能做什麼就做什麼！主要是挖泥土，搬泥土。」

▲加賀美智久和其他志工一起鏟泥。（圖／翻攝自Instagram／tomo_0612_）



在花蓮救災現場，加賀美智久分享了第一線的觀察與建議。他表示，現場的工具數量相當充足，「工具夠多不用帶」，志工只要準備好雨鞋並提早抵達，就能立即投入工作。他強調，到了現場後應該隨時聽從指揮，「聽現場哪裡需要就過去幫忙挖泥土搬垃圾」，分工合作才能更有效率。

加賀美智久也提到，災區內的補給相對完善，現場準備了「水、麵包、便當」，能讓志工及時補充體力。他最後提醒，面對龐大的清理工作，最重要的是大家彼此配合，「需要團結努力做工！」

加賀美智久IG全文：



花蓮救災

往花蓮光復路上看到走同一個方向的勇士們心裡感到滿滿的感動

到現場看到現況很難過

我們能做什麼就做什麼！主要是挖泥土，搬泥土

花蓮の災害救援

花蓮の光復へ向かう道のり、同じ方向に向かう他の人達を見て感動を覚えました

でも現場に着き現状を見た時にはとても悲しく思いました

ただ僕たちに出来ることをするしかありません

それは泥をどけること

現場狀況：

工具夠多不用帶，人穿著雨鞋早點到，聽現場哪裡需要就過去幫忙挖泥土搬垃圾

補給有水，麵包，便當

需要團結努力做工！

