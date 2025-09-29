記者張筱涵／綜合報導

日本人氣樂團NOVELBRIGHT將於10月11日在首爾蠶室學生體育館舉辦演唱會，原本開賣後5400席僅售出約1800張，情況一度不如預期。不過，主唱竹中雄大參加韓綜《韓日歌王戰》後，以驚人實力震撼全場，讓更多南韓觀眾認識樂團，最終在短短16天內完成全數完售，票房逆轉引起熱議。

▲▼竹內雄大親自上歌唱節目帶動票房。（圖／翻攝自YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

NOVELBRIGHT於7月初宣布將進軍韓國，挑戰5400席場館，但售票初期買氣冷淡。竹中雄大8月決定單槍匹馬參加《韓日歌王戰》，親自為演唱會宣傳。他在節目中演唱〈Walking with you〉、〈Pretender〉與〈ENDLESS RAIN〉等經典曲目，展現穿透力極強的嗓音與舞台魅力，迅速圈粉無數。

▲NOVELBRIGHT首爾演唱會從只賣1800張到最後5400席全賣光還要加開座位。（圖／翻攝自YouTube）



更令人印象深刻的是，竹中雄大在節目播出後，親自在影片下方留言，向觀眾表達感謝並同步推廣演唱會，誠懇態度獲得不少好感。隨著熱度發酵，原本僅賣出1800張票的演唱會門票，在上節目後16天內全數售罄，官方甚至於9月27日宣布加開座位。

這段逆轉故事傳到韓國各大社群後，掀起網友討論。有人讚嘆「身為主唱親自出馬的感覺很棒」，也有人直言「NOVELBRIGHT不是不紅，而是宣傳不足，看一次現場就知道他們實力有多強」，更有粉絲信心喊話：「NOVELBRIGHT的演唱會絕對不會讓人後悔，每首歌都是名曲！」