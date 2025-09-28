盧廣仲自爆「小時候被霸凌」！　背吉他演出原因藏洋蔥

▲ 盧廣仲一連演唱三天。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）



記者翁子涵／台北報導

盧廣仲今（28日）在TICC舉辦第3場主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，除了為樂迷獻上十首屬於這個世代的全新專輯翻唱情歌，也帶來廣式愛情組曲〈愛情怎麼了嗎〉、〈幾分之幾〉等歌，他笑說：「我蠻喜歡TICC這個場地的，因為椅子真的很好坐。」更自爆曾在TICC看演唱會看到睡著過，被粉絲狂問：「看誰的？」他幽默笑回：「沒有啦，我看盧廣仲的！」逗樂全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 盧廣仲自爆兒時曾遭霸凌。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）



盧廣仲也提到自己一直為何帶著吉他表演，「是因為小時候被霸凌之後會容易沒安全感，所以抱著吉他胸前有東西就會覺得比較安全，然後不知不覺就要抱著吉他表演10多年，所以一直來到出道第17年第4張專輯，我終於把吉他放下了！」他感性告白粉絲：「看到台下你們就很有安全感，很chill的坐在那裡我很放心。」

演唱到新歌〈不要在一起〉時，舞台化為彩色宇宙星空，盧廣仲躺在台上LED 巨幕上，全場沉浸於他溫柔且充滿力量的歌聲，他在台上談到最新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，這張全情歌專輯以翻唱獨立音樂遺珠情歌為核心，也表示：「其實這張專輯是想做出一個可以陪伴你生活的音樂，所以如果有一天這張專輯音樂可以陪伴你度過不管傷心的生活或是好的生活，那就是我們身為音樂人最大的願望，讓我加入的生命。」

而後帶來廣式愛情組曲：〈愛情怎麼了嗎〉、〈寂寞考〉、〈魚仔〉、〈幾分之幾〉等膾炙人口的自創曲，也驚喜演唱經典閩南語歌曲〈繁華都是夢〉，讓歌迷聽得如癡如醉，三場演出現場眾星雲集，藝人好友美麗本人、李玉璽、柯佳嬿、林珈安、袁澧林、導演瞿友寧，以及盧爸、盧媽和妹妹皆到場力挺。

