魏德聖鼓勵「勇敢活下去」感動視障觀眾　親揭創作靈感：像在谷底持續挖洞

2025高雄電影節將於10月10日至10月26日登場，今年與高雄電影節持續推動「口述影像共融場」，率先放映《夜校女生》及魏德聖執導的《BIG》2部台灣作品。魏德聖導演於電影《BIG》放映後親臨映後座談，深入分享電影創作與生命感受，並鼓勵：「勇敢活下去 。」

▲2025高雄電影節，魏德聖導演於電影《BIG》放映後親臨映後座談。（圖／高雄電影節提供）

「口述影像共融場」參與人數創下新高，多數觀眾為視障朋友及其親友。放映當日，工作人員一早便於輕軌下車處迎接，貼心陪同觀眾進入影廳，確保全程安全順暢。在《夜校女生》放映結束後，高雄電影節特別邀請街頭藝人暨生命教育講師朱禹豪，在現場分享自身生命經驗與《夜校女生》電影主題的呼應。

朱禹豪提到，自己因天生視覺障礙曾經極度好強、渴望被看見，正如片中主角小愛（陳姸霏 飾），在升學壓力的推擠下被迫就讀夜校，面對日校同學時，小愛常有矮人一截的感受因而覺得自卑，覺得與眾不同。隨著人生歷練，他逐漸學會在各種際遇中尋找並擁抱真正喜歡的事物，因為「我們終究都要面對自己，接納自己。」

▲《夜校女生》請到「生命教育講師」朱禹豪表演。（圖／高雄電影節提供）

魏德聖導演於電影《BIG》放映後親臨映後座談，深入分享電影創作與生命感受。他指出，片中主角在面對疾病最脆弱的時刻，呈現出強烈的心理與情感張力，也呼應高雄電影節今年的年度主題「極度免疫」。魏德聖談到，現代人困擾的不僅是疾病本身，更多時候是生活壓力與各種生命經歷帶來的失落感，「那是一種已經在谷底，還在持續挖洞的感覺。」

▲台灣盲人重建院南部服務中心合照。（圖／高雄電影節提供）

魏德聖分享曾親身到醫院急診室的體驗，深刻感受到生命的脆弱與力量；並強調，即便身處病痛，也能像電影中的孩子們一樣，每天努力活下去。魏德聖表示，最初只是希望與觀眾分享這份救贖力量，但每次重看《BIG》仍會被深深觸動，彷彿自己也被電影救贖，充分展現了創作對他個人的深刻意義。

▲台灣盲人重建院南部服務中心前往影廳。（圖／高雄電影節提供）

電影《BIG》在初剪階段就已開始製作口述影像版本。魏德聖表示，當時沒有預料到製作過程會如此繁複，口述影像團隊需要精密地計算每句文字，與畫面同步呈現。團隊評價《BIG》是最完整的口述影像作品之一，因為製作時間充分，得以細膩呈現電影內容，也讓這部作品在視覺與聽覺的共融上更為完整。