退追IG傳兄弟情變…吳念軒認打架　「跟宋偉恩睡路邊」私下關係曝

記者黃庠棻／台北報導

藝人吳念軒與宋偉恩過去都是三立電視培育出來的演員，從未出道到現在已經認識11年，2018年兩人都憑藉《翻牆的記憶》雙雙入圍金鐘獎，這一次又各自入圍迷你劇集／電視電影男主角獎與戲劇節目男主角獎，只是這幾年雙方不時被傳出「兄弟情變」。對此，吳念軒也親自解釋了兩人私底下的關係。

▲吳念軒出席《星空下的黑潮島嶼》金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，今（28）日該劇舉辦金鐘入圍茶敘，導演王傳宗、黃河、劉承恩、睦媄皆一同出席，他坦言得知入圍之後，在家抱著愛犬一直哭，坦言「像中樂透一樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《星空下的黑潮島嶼》舉辦金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

過去，吳念軒與好友宋偉恩曾因「IG退追」傳出不合，但他社群軟體上其實沒有追蹤任何人，講到好友他表示「我們真的認識很久，已經11年，從素人到現在，一起經歷了很多」，還曾因為開玩笑導致「動手打架」，最後對方因為身材優勢，成功壓倒他。

▲吳念軒談及好友宋偉恩。（圖／記者周宸亘攝）



但吳念軒強調「跟宋偉恩沒有不合」，雙方的感情一直都很堅定，他自己也知道外界會有謠言，但雙方的友情並不會因為這樣而改變，就算很久沒有聯繫，感情仍維持得很好，最近都還是有講話、聊天。

▲吳念軒談及好友宋偉恩。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，吳念軒還談到7年前兩人都憑藉《翻牆的記憶》入圍金鐘獎，但是雙雙槓龜，在慶功宴上一起喝了一杯叫「金鐘獎沒得獎」的酒，後來一起醉倒在酒吧對面的髮廊門口，睡了大約一小時才起床，笑說「很棒耶，大家一起成長，很青春。」

▲吳念軒談及好友宋偉恩。（圖／記者周宸亘攝）