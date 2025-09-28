直擊／只有36人參加！波多野結衣親手餵你吃　粉絲戀愛了：好幸福

記者吳睿慈／台北報導

日本AV女神波多野結衣睽違2年再度來台，見面會《Our Moment》2天活動滿滿誠意，首日舉辦VVIP限定的「戀愛廚房」僅有36位VVIP粉絲能近距離參與。女神親自下廚，與粉絲共享溫馨餐桌時光，第二天見面會則是親自餵食粉絲，令全場直呼「好幸福」。

▲只有36人參加，波多野結衣親自下廚與粉絲共度美好時光。（圖／勁維肯創意提供）



適逢教師節假期，波多野結衣來台與粉絲見面，第一天的小型活動，她神親自下廚，用料理傳遞心意，還與粉絲互動聊天，讓參加的幸運兒直呼：「這是最浪漫、最難忘的一餐！」

緊接著，第二天見面會正式登場，內容驚喜連連。波多野結衣特別從日本機場準備了東京香蕉口味的餅乾，還親自餵食粉絲，只要每餵食一位，她都會細心用濕紙巾擦手，粉絲驚呼：「好注重衛生，果然是真女神！」

▲波多野結衣見面會還特別安排老師與學生情境互動。（圖／勁維肯創意提供）



波多野結衣還特別安排老師與學生情境互動，甚至設計體育課橋段，考驗粉絲體力，她笑著表示：「台灣粉絲的體力都一級棒！」現場氛圍熱烈，笑聲不斷。

▲波多野結衣展現滿滿誠意。（圖／勁維肯創意提供）



現場除了開放粉絲問答聊天、簽名、握手、合照等近距離福利，波多野結衣也展現滿滿誠意，在短短兩個半小時內換上兩套服裝，帶來不同驚喜。最後，她向粉絲承諾：「很快就會再來跟大家見面！」替這兩天的《Our Moment》劃下完美句點。