張棋惠9歲女兒聽聞災情「零用錢全捐出」：讓小朋友買東西！超萌對話曝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了已有大批民眾前去協助重建家園，張棋惠則藉此機會教育，希望9歲女兒要敬畏大自然及可能帶來的天災。沒想到，孩子立刻拿出僅存的零用錢，讓她相當感動。

雖然無法親自參與救援，張棋惠仍希望能盡一份心力。於是，她詢問女兒：「媽咪如果想要捐款給失去家的家庭們能趕快有新家，那妳想不想也一起？」

女兒先是似懂非懂地問：「那我要拿我存錢筒的錢，讓小朋友們可以買東西嗎？」張棋惠也耐心回答，「除了可以買東西，更可以讓他們趕快有溫暖的家。」接著，孩子立刻拿出存錢筒，給她1500塊，並童言童語地說：「我這些零錢也可以一起！」

小朋友的善良舉動讓張棋惠相當感動，「我想我也會一直跟她分享，如果我們有能力，不管多少，都能夠幫助需要的人們。」最後，她也感謝各界的無私付出，「這一次有很多人選擇默默的做事，單純的為這一片土地做一點事情。天佑台灣，天佑花蓮！再次謝謝所有超級有愛的台灣人們。」

