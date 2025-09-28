ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《中文怪物》狄伯仁起底是600萬模具廠老闆
鏟子超人「買不到票回家」！突聽1廣播淚崩
于朦朧回家了！「母一度傳失聯」好友洩行蹤
張棋惠9歲女兒聽聞災情「零用錢全捐出」：讓小朋友買東西！超萌對話曝

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了已有大批民眾前去協助重建家園，張棋惠則藉此機會教育，希望9歲女兒要敬畏大自然及可能帶來的天災。沒想到，孩子立刻拿出僅存的零用錢，讓她相當感動。

▲▼張棋惠。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

▲張棋惠揪女兒一起捐款。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

雖然無法親自參與救援，張棋惠仍希望能盡一份心力。於是，她詢問女兒：「媽咪如果想要捐款給失去家的家庭們能趕快有新家，那妳想不想也一起？」

▲▼張棋惠。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

▲張棋惠女兒超懂事。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

女兒先是似懂非懂地問：「那我要拿我存錢筒的錢，讓小朋友們可以買東西嗎？」張棋惠也耐心回答，「除了可以買東西，更可以讓他們趕快有溫暖的家。」接著，孩子立刻拿出存錢筒，給她1500塊，並童言童語地說：「我這些零錢也可以一起！」

▲▼張棋惠。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

▲張棋惠藉此對小孩機會教育。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

小朋友的善良舉動讓張棋惠相當感動，「我想我也會一直跟她分享，如果我們有能力，不管多少，都能夠幫助需要的人們。」最後，她也感謝各界的無私付出，「這一次有很多人選擇默默的做事，單純的為這一片土地做一點事情。天佑台灣，天佑花蓮！再次謝謝所有超級有愛的台灣人們。」

張棋惠IG全文：

這就是台灣人，如此的強大的力量，大家用不同的方式愛著這片土地，謝謝投入光復鄉的所有善心人士，前幾天阿寶看到新聞，我也跟她說了這一次的災害，也跟她提了當年921時我在中部的情況（我們學校在大里，當時教室幾乎倒塌）也讓阿寶知道我們要敬畏天氣及地震可能會引發的天災

我就問阿寶，好多大人都去辛苦幫忙，我們沒辦法去，媽咪如果想要捐款給失去家的家庭們能趕快有新家，那你想不想也一起？
阿寶似懂非懂的問說那我要拿我存錢筒的錢讓小朋友們可以買東西嗎？ 我說：除了可以買東西，更可以讓他們趕快有溫暖的家
他二話不說直接衝進去拿出存錢筒給我了1500$ 還說我這些零錢也可以一起（真的超級可愛）我想我也會一直跟他分享，如果我們有能力，不管多少，都能夠幫助需要的人們

這一次有很多人選擇默默的做事，單純的為這一片土地做一點事情

也把捐款分配不同的單位，可以讓這一個小小的愛，讓居民們能快快回到溫暖的家，天佑台灣，天佑花蓮！再次謝謝所有超級有愛的台灣人們

