白冰冰出手救援花蓮！　敬佩90歲阿伯衝第一線「大家不是在比金額」

記者孟育民／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建，演藝圈紛紛出錢出力。白冰冰今（28日）出席世界閩南語歌唱比賽總決賽，透露也有對花蓮盡一份心力，不過不願透露具體捐助金額，「大家不是在比金額，也不是在比愛心，能夠做得到的大家盡力去做。」

▲白冰冰出席世界閩南語歌唱比賽總決賽。（圖／記者孟育民攝）

花蓮災情慘重，白冰冰被問到有無出錢出力？她則說：「一定要，我們現在好多地方都在募款。」對於捐款金額，她不願多談，「那麼多人過去幫忙的，他們不是出錢欸，但我最敬佩的是他們，還有90歲的阿伯就直接去了，所以大家不是在比金額，也不是在比愛心，能夠做得到的大家盡力去做。」白冰冰不只投入公益、救助需要幫助的人，更希望把台灣文化推廣出去。

▲白冰冰為花蓮盡一份心力。（圖／記者孟育民攝）

另外，國慶晚會今年將於台中舉辦，為了跟去年在國慶復出一鳴驚人的天后江蕙拚場，台中市今年主打「人海戰術」，一口氣邀來老、中、青三代當紅藝人，由胡瓜打頭陣、白冰冰擔綱壓軸。白冰冰預告當天一定有令人驚豔的服裝，也親自闢謠「王不見王」傳言，「每個人都有立場，他表達的立場很好，我們見面都會聊天，這個場合是互助合作，不是要撕裂情感，我都幾歲了，因為我們的團結合作，讓台灣更美好。」

▲白冰冰將在國慶晚會表演。（圖／記者孟育民攝）

白冰冰今天特別現身2025世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大獎賽，化身導師為選手加油打氣。她也來看有無適合《超級冰冰秀》的歌手，連同節目監製都來力挺，「我們希望盡量能有外型佳、歌藝好，如果外型不佳，但歌藝有夠好，也很好，這是一個全民歌唱，很多家庭婦女在這裡，在這裡我給大家都加油，沒有任何條件，只要你唱的好。」