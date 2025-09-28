金曲歌王許富凱出手！　暖送物資助花蓮災區「吐不捨心聲」

▲許富凱擔任壓軸演出。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

「臺灣原創流行音樂大獎」由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同主辦，鼓勵創作者以臺語、客語、原住民族語進行詞曲創作，傳承臺灣獨特的語言文化，今年原創分享會表演嘉賓眾星雲集，包括金曲獎得主廖士賢、BOXING樂團黃克強，以及入圍金曲獎客語專輯和歌手獎的粹垢樂團主唱賴尚群等堅強陣容。

▲許富凱和廖士賢開心合影。（圖／新視紀整合行銷提供）



以《拾歌》榮獲金曲歌王的許富凱，昨（27日）擔任壓軸演出，連唱多首經典代表作現正籌備新作品，包括〈棉照被〉、〈伊的身邊已經有别人2023〉，有感於花蓮受颱風影響，他特別提及災情，表示已透過友人提供物資，並呼籲大眾持續關注災區重建與需求，同時提醒前往協助的英雄務必注意自身安全。

許富凱鼓勵所有從比賽出道的音樂創作者，遇到低潮時不要著急，休息放空或許能找到方向，他強調年輕人創作台語歌，應先了解音階音調，避免斷層，他給予今年原創大賽得獎者最佳示範，更期許未來能與年輕音樂人跨語言合作，激發更多元音樂火花。

音樂分享會亦邀請今年度三語組首獎得主，包括台語組廖士賢、客語組王品渝及古宸禎、原住民族語組黃克強等共18組獲獎者精彩獻唱，吸引逾百名樂迷。後續將為得獎者製作合輯，首獎更享有PODCAST專訪與專屬MV，展現臺灣母語音樂豐沛的創作能量與無限可能性。

