《中文怪物》狄伯仁起底是600萬模具廠老闆
鏟子超人「買不到票回家」！突聽1廣播淚崩
于朦朧回家了！「母一度傳失聯」好友洩行蹤
短劇男星丟包劇組「去哄女友」！劇組震怒換角　他被罵反嗆：你嘴也臭

記者田暐瑋／綜合報導

大陸短劇演員胡凌宸外型高大帥氣，頗受粉絲歡迎，近日正在拍攝短劇《戀愛腦》，卻被爆因與女友爭吵擅自離開劇組，導致整個劇組被迫停工，單日超過10萬人民幣（約43萬元台幣）的損失。

據業內人士爆料，胡凌宸是短劇《戀愛腦》的男主角，在開拍2天後，某天凌晨3點突然通知劇組停止拍攝，事後才知道是和演員女友吵架，他為了哄女友，將助理一人留在飯店獨自前往外地，導致整個劇組被迫停工，造成單日10萬人民幣（約43萬元台幣）的損失，劇組不得不在凌晨4點緊急更換男主角，女主角也被迫熬夜重新補拍。

▲短劇男星丟包劇組「去哄女友」。（圖／翻攝自抖音）

▲胡凌宸丟包劇組去哄女友柒可昕。（圖／翻攝自抖音）

事件曝光後，網友質疑：「戲都不拍去哄女朋友？」胡凌宸不但直接回應：「對啊對啊，怎麼了？」對於「臭名遠揚」的批評更回嗆：「你的嘴也挺臭的。」而他的女友是短劇演員柒可昕，據了解，胡凌宸在開拍前曾要求劇組讓女友出演女主角，卻遭到拒絕，因此不願拍攝吻戲，迫使劇組改以借位方式拍攝。

▲短劇男星丟包劇組「去哄女友」。（圖／翻攝自抖音）

▲短劇男星丟包劇組「去哄女友」。（圖／翻攝自抖音）

▲短劇男星丟包劇組「去哄女友」。（圖／翻攝自抖音）

此事件在業界引起議論，多位業內人士指出，短劇拍攝通常需要在7至10天內完成約100集的工作量，演員突然離組不僅影響整體進度，更直接危及到劇組所有工作人員的權益，特別是基層工作人員，如燈光、場地、群演等，都因此遭受損失。

▲短劇男星丟包劇組「去哄女友」。（圖／翻攝自抖音）

▲胡凌宸丟包劇組去哄女友柒可昕。（圖／翻攝自抖音）

