花蓮很多狗狗也很慘！婊姐看公告「秒採買缺的東西」：直接驅車送下去

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了已有大批民眾前去協助重建家園，KOL丹妮婊姐27日在社群網站緊急表示，「花蓮很多狗狗也很慘，台灣同島一命，明天出動，台北送下去！」

丹妮婊姐特別關注災區動物的情況，「花蓮除了台灣同胞之外，很多貓咪狗狗也罹難受傷，非常缺很多醫療物品，有些有動物背景的人已經成立救援站。」

但由於目前無法透過一般電商平台寄送物資，「只能買好親送」，丹妮婊姐在Instagram限時動態說道，「老娘沒空難過，救狗分隊台北出發，花蓮加油！」

針對許多人詢問自己加入的群組，丹妮婊姐28日透露：「我是加入這個救援花蓮受難動物的志工群組，每天資訊有更新，我是根據昨天缺的東西，看公告直接採買，台北今天早上直接驅車送下去。」

最後，丹妮婊姐表示，「很多光復鄉更裡面的部落也沒便當吃，也很需要幫忙」，但她不忘提醒大家幫忙要量力而為，「謝謝你們。」