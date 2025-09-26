阿翔搭高鐵「巧遇國民球星」！隨身帶球棒…急掏出要簽名：封印起來

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，他搭乘高鐵的時候，居然巧遇國民球星彭政閔，讓不少網友羨慕地說：「太幸運了吧！」

▲阿翔巧遇彭政閔。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）



阿翔是台灣閃亮之星棒球隊的一員，「身為一位專業的黃金二壘手，身上隨時有一支球棒，再合理不過了。」更幸運的是，他搭高鐵的商務車廂時，還意外偶遇彭政閔，隨身攜帶的球棒剛好能派上用場。

▲阿翔是台灣閃亮之星棒球隊的一員。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）



「肯定要拿出球棒，請幫忙簽名一下，」阿翔說道。不只這樣，他還就此宣布，有了彭政閔親筆簽名的球棒「封印起來」，似乎想好好保護這個珍貴的回憶。

▲阿翔成功要到彭政閔的簽名。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）



照片中，可以看到彭政閔穿著藍色條紋上衣，坐在座位上對鏡頭比出大拇指，態度十分親切。阿翔則是戴著粉紅色棒球帽，身穿淺粉色上衣，展現燦爛笑容，散發出粉絲見到偶像般的喜悅。