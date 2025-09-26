白安破最大尺度！　「調情談愛鮮肉男星」羞爆：有史以來最親密

記者蔡琛儀／台北報導

白安推出新專輯《星期八》，以電子音樂風格展現嶄新面貌，主打〈路邊野餐〉MV也於今日上線，邀請新生代男星牧森擔任男主角。兩人在烈日海邊拍攝親密互動，演出擁抱、跳舞、戲水與飛高高畫面，白安笑稱：「這是我有史以來和男主角最親密的MV！」

▲▼白安與牧森在〈路邊野餐〉MV有許多親密戲。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈路邊野餐〉靈感源自導演畢贛的同名電影與科幻小說，白安想描寫短暫愛情故事，「兩人在最不該相遇的時候相遇，雖然註定會結束，但仍珍惜當下。」MV由時尚實驗風格導演GINA打造，從極簡魔幻房間到海邊場景，呈現末日科幻氛圍，並透過光影與堆疊的音樂層次營造夢幻感。

拍攝歷經18小時，白安剛從瑞士返國、牧森僅睡一小時就開工，兩人仍全情投入。MV中高舉旋轉、奔跑戲水等動作讓拍攝既累又好玩，白安直呼：「盡量保持輕鬆狀態，享受海水和陽光。」兩人互動自然，曖昧又歡樂，也因提前見面熟悉彼此，使畫面真實感十足。此外，白安2025《路邊野餐》巡迴演唱會台中站門票也在拓元售票熱售中。

▲白安、牧森（圖／相信音樂提供）