霸總短劇要整改了！陸廣電總局列「短劇3大問題」…網：別管太死

大陸微短劇近年快速崛起，爆劇播放量平均達10億以上，截至7月統計顯示，全大陸微短劇用戶規模已經達6.96億人次，追劇勢力越來越龐大，同時短劇品質也不斷引發爭議。而廣電總局昨日（25）召開記者會，直指霸總人設短劇將會進行糾偏，未來還會修法管理。

廣電總局局長曹淑敏率領管理高層出席國務院新聞辦公室舉行的「十四五規劃」記者會，向媒體說明未來廣播電視的規劃，有記者問到微短劇有良莠不齊的問題，未來政府有何扶持與措施？廣電總局副局長韓冬引述市場7月的統計數據，微短劇用戶規模已經達6.96億人次，市場規模將會在去年500億基礎上出現更大突破。政府在推動短劇繁榮發展。全大陸已經有14省（含區市）推出執行短劇發展政策。

第二個方向是管理規範。韓冬表示，相關部門已經在制定《微短劇管理辦法》，今後將會分層、分類監管管理規範。他也提及觀眾反應強烈的「雷人劇情」、「霸總人設」、「片名譁眾取寵」等短劇3大問題，今後將會及時進行糾偏。

而短劇最常出現的正是「霸道總裁愛情故事」，加上灑狗血、超級富豪設定等情節，一直以來被追劇觀眾吐槽，同時觀看量也相當高。陸網解讀廣電總局提及制定短劇管理政策，今後短劇精品化路線是絕對趨勢，更有網友直言「現在有很多精品短劇，已經不走雷人道路了……不過還有一些這個類型，在下沈市場其實挺吃香」、「有些霸總真挺雷人，只好當個樂子不能當真」。另一派網友則憂心「霸總短劇留不住了」、「我就一個看劇的，下班看看這些不動腦的有什麽關係」、「看短劇要帶什麽腦子，上班就很煩了，下班還不能讓我扔掉腦子休息休息嗎」、「短劇至少不害人吶」、「管可以，別管太死啊，別到時候這不能拍，那不能拍」。

