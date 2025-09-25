昭賢合體祉潤曝「4Minute解散內幕」　衝會長家被擋門外：世界崩塌了

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團4Minute由泫雅、智賢、嘉允、祉潤、昭賢組成，在2009年出道時曾擁有高人氣，但2016年卻閃電解散。當時有傳是因為泫雅想單飛、和團員不合才導致，不過，近日昭賢和祉潤合體拍片，揭露了當年解散的內幕，坦言「真的非常絕望」。

▲昭賢合體祉潤拍片，揭露4Minute解散內幕。（圖／翻攝自Instagram／kkwonsso_94）

祉潤23日作客昭賢的YouTube頻道，透露自己目前是作家，「雖然無法透露作品名稱，但並不是關於我的故事，而是小說，我本來就很喜歡創作。」談到人生轉折點時，祉潤坦言：「感覺自己的人生像是不斷延續下去的線條。團體解散後的1、2年是最難熬的時期，因為突然失去了歸屬感。我待了好幾年的地方，卻在一夕之間接到通知說不存在了，當時真的非常絕望。」

▲▼祉潤坦言在剛解散的1、2年間是自己最難熬的時光。（圖／翻攝自YouTube／입장권소현）

對於4Minute無預警的解散，昭賢表示，當時五人聚在一起討論續約事宜，她只有說過一次「我的意願還不確定，還需要再想想」，但後來就接到公司單方面的解散通知，「那一刻我心想，我從來沒有和會長真正談過，為什麼這樣的通知會突然出現在我們面前？感覺整個世界都崩塌了，所以才會和姊姊一起去找他。」

昭賢透露，在得知解散的消息後，她立刻就找了祉潤一起去公司會長的家，想要討個說法，結果卻被拒之門外。「感覺整個世界都崩塌了，和姊姊一起去會長家那段路上，我內心的空虛感真的很大。」

▲▼昭賢提到當年還帶祉潤一起去找會長討說法。（圖／翻攝自YouTube／입장권소현）

隨後，昭賢也問祉潤：「妳有沒有想過，如果我們的團隊再次重聚會是怎樣？」祉潤表示，自己一直都很反對解散，「因為我根本沒有想要結束，所以如果再聚在一起的話，應該會覺得很開心。」但她也補充說：「不過時間已經過了這麼久，我們也各自有了自己的生活，分開的時間也很長了，會擔心『真的能像以前一樣嗎』。雖然我覺得會很有趣，但也可能和我想像的不同。」對此，昭賢也贊同說：「這真的是個很難的問題。」