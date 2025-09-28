綾瀨遙《孤獨死又怎樣》重新審視孤獨與終活：婚姻不是唯一的出路

文／人物誌

「我也會這樣孤獨死嗎？」一場以「死亡」拉開序幕的故事，帶領我們開始反思「孤獨死」議題，也讓單身、未婚的中年女性生活遭遇成為討論焦點。

日劇《孤獨死又怎樣》改編自日本人氣漫畫《想一個人死去》，以黑色幽默與溫暖日常感包裝，極具創意地重新定義生死觀。39歲單身且獨居的山口鳴海（綾瀨遙飾）原本享受生活的自由與追星樂趣，直到得知兒時憧憬的事業有成姑媽的孤獨死，使他開始走上焦慮之路。爾後，他企圖透過婚活逃避對老後與孤獨死的恐懼，卻屢遭挫敗，而同事那須田優彌（佐野勇斗飾）的一句：「覺得結婚就能安心，這可是昭和時代的想法吧？」瞬間點醒他，他開始認真思考並轉念，從婚活轉向「終活」——思考如何好好生活，也好好離開這世界 。

▲日劇《孤獨死又怎樣》改編自日本人氣漫畫《想一個人死去》（圖／《孤獨死又怎樣》劇照，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

重新審視孤獨與終活：婚姻不是唯一的出路

《孤獨死又怎樣》透過女主角山口鳴海從「婚活」轉向「終活」的歷程，質疑了傳統社會中「結婚才能避免孤獨死」的觀念。她在面對親人孤獨死的現實衝擊後，開始思考人生終點與死亡準備，從立遺囑、處理財產到火化儀式，都化作生活片段中的幽默與荒誕。劇情並非煽情地渲染孤獨，而是以溫柔卻犀利的視角指出：真正的安心來自於對死亡的認知與準備，而非硬要尋找伴侶或社會認同。

笑中帶淚的人物群像，描繪令和世代的生命焦慮

劇中以輕喜劇節奏包裹沉重議題，鳴海與身邊同事、家人的互動，展現出中年世代在面對老後、家庭照護、社會價值落差時的矛盾與壓力。綾瀨遙以自然演技詮釋角色的矛盾感與成長歷程，使觀眾能感同身受，也帶動社會對「終活教育」的討論，並讓觀眾開始反思：我們是否也該為自己的離開提早做規劃？這樣的議題在高齡化與少子化的日本（乃至亞洲社會）顯得格外真實且迫切。

《孤獨死又怎樣》以幽默風格切入終活議題，打破了「孤獨死只能透過婚姻避免」的傳統框架。它提醒著我們：婚姻並非唯一保障，反而「如何好好為自己而活，為自己的離開做準備」才是不陷入自我糾結的做法。儘管劇情安排仍有略顯突兀之處，但這部用笑聲與淚光編織的終活喜劇，值得被更多人看見與省思。

延伸閱讀

不只是一個人待在房間。真正的獨處是任何時候都能與自己好好相處



Netflix 《生命清單》：一份改寫人生軌跡的遺囑，是母親最深的愛



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。