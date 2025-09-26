《星期三》第二季伏筆收線宏大世界觀　大跳BLACKPINK舞曲被讚神演技

文／人物誌

Netflix影集《星期三》，劇情改編自經典美劇《阿達一族》中的小女兒「星期三．阿達」，透過珍娜奧特嘉詭異又傳神的演繹，星期三的形象得以完美還原。首季播出後，掀起全球收視狂熱，不僅成為「史上最多觀看次數的英語影集紀錄」，更是當年萬聖節扮裝的主題大熱門，再再證明這部影集的巨大影響力。如今，紅遍全球的星期三回來了！《星期三》第二季上半部於2025年8月6日上架，下半部接續在9月3日上架。

▲星期三室友依妮。（圖／Netflix，下同）



星期三成為校園明星？神秘烏鴉凶殺案直衝而來！

在第一季的結尾，星期三揭穿了植物學教師的陰謀，並擊退泰勒變身的「海德」與魔法師克拉史東，使星期三從遭人忽視的陰沉邊緣人，變成了奈洛學院的校園明星。平靜的日子並不長久，神秘的「烏鴉凶殺案」發生在奈落學院的周圍，所有跡象都顯示此案與星期三存有關聯；另外，星期三在精通幻視之後，竟預見室友依妮（愛瑪梅耶斯飾）遭人殺害，為了拯救好友與奈落學院，星期三不得不踏上懸案追兇的非常學園生活。

在第二季中，飾演「狼妹」而走紅的愛瑪梅耶斯，再次與珍娜奧特嘉搭檔演出鮮明對比的怪奇室友組合；而在現實世界裡，愛瑪梅耶斯身為韓團「Seventeen」的粉絲、珍娜奧特嘉作為「少女時代」的歌迷，同樣童星出身的兩人，因為KPOP而有共同話題，戲裡戲外的好友誼，讓劇迷更加期待兩人的合作演出。除了前述兩位要角，「阿達一家」與奈洛學院原班人馬也再次回歸，只是原本飾演賽維爾的波西海恩斯懷特，因涉及醜聞而被迫退出。

Lady Gaga驚喜客串，珍娜奧特嘉大跳BLACKPINK舞曲

《星期三》第二季也增加不少新角色與不同勢力，包含隱形人種族、為求募資而不擇手段的新任校長、滿是醜聞的柳丘精神病院，再加上泰勒身世之謎的伏筆收線，使影集的世界觀更為完整而宏大。此外，上一季遭到反派毒殺的校長，在下半部以「靈魂導師」的身分回歸，而話題性最高的Lady Gaga則客串奈洛學院傳奇教師，並為影集獻唱插曲〈Dead Dance〉，怪誕詭譎也充滿力量的音樂風格，與影集的搭配再適合不過。

首季，星期三跳出奇怪舞步而成為紅遍全球的迷因，在第二季第六集時，星期三與依妮施法實現「靈魂互換」，依妮更是利用星期三的身體，大跳BLACKPINK的〈BOOMBAYAH〉，反差的表現無不讓奈洛學院瞠目結舌。此段表演展現出珍娜與愛瑪的經驗演技，不僅詮釋對方角色的動態毫無違和，連細微的眼神、語氣都完全契合對方性格，彷彿兩人靈魂真的交換肉身，高水準的表現更堪稱新世代演員的標竿。

《星期三》第二季全集數共八集，現已全數上架Netflix。

