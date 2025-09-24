ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋承憲痛失77歲母親淚喊
花蓮捐款管道一次看
現場直擊／許光漢轟動越南！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 陳瑀希 小茉莉 于朦朧 任嬌 陳漢典 LuLu

葉全真《陌路兄弟》霸氣端高粱！　鳳小岳遭前輩女神氣場震懾

記者蕭采薇／台北報導

公路電影《陌路兄弟》由瑞人氣男神鳳小岳與新人納曜（Elliot Malvezzi），及瑞士男星皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）共同主演，還有實力派演員林慶台、葉全真驚喜客串。葉全真戲中客串刷石頭登場超吸睛，見兄弟霸氣請喝高粱，讓鳳小岳感受到「前輩女神」的氣場全開，現場眾人也揭開許多幕後拍攝故事。

▲納曜、葉全真、鳳小岳出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）納曜、葉全真、鳳小岳出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

《陌路兄弟》講述三位同父異母的兄弟，因為一份遺產意外踏上環島公路之旅，從彼此對立、衝突不斷，到逐漸在旅途中建立信任與向彼此敞開內心世界。24日記者會上，鳳小岳與納曜首次搭檔飾演兄弟檔，戲裡「不打不相識」火花連連，戲外則笑說拍到最後真的培養出兄弟默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一代女神葉全真這次飾演三兄弟過世爸爸的現任妻子，也可說是神祕「後媽」，她一登場便專注於刷石頭，延續了與過世丈夫相同的特別收藏嗜好，面對兄弟找上門，她更端出高粱熱情款待，卻對遺產的態度語帶懸念，舉手投足間親切卻難以捉摸，為整段尋親之旅增添懸疑氣氛。

▲鳳小岳、納曜出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）納曜、鳳小岳在《陌路兄弟》半路認親戚。（圖／記者林敬旻攝）

鳳小岳回憶與葉全真對戲過程大讚：「全真姐一出場，眼裡的層次和整個氣場和就鎮住了我們！」」納曜則笑說：「第一次跟資深前輩對戲壓力很大，還好她很親切，還提醒我鏡頭前怎麼放鬆。」葉全真則透露：「很喜歡這角色的帶著灰色地帶的情感，見到兄弟們回憶上心頭，其實當下演出情緒是很滿的。」

▲葉全真出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉全真散發出「前輩女神」的氣場。（圖／記者林敬旻攝）
 
談及這次公路電影的拍攝過程，鳳小岳直呼非常開心，他分享平時喜歡開車看風景，「我住山區，每天出門會經過樹林、火山，四季分明的景色，特別是開山路時，沒有什麼紅綠燈，就能享受屬於自己的車上時光。」葉全真則笑說可惜這次沒能和「男神們」一同在公路上拍攝，她平時也愛自駕，特別喜歡沿著海岸線感受迎面而來的海風，現場也向監製喊話，盼望下一部作品能一起上路賞美景。

▲鳳小岳出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲鳳小岳。（圖／記者林敬旻攝）

談到開車時「路怒症」，演員也分享了有趣的小故事。葉全真透露，若看到朋友開車時開始有情緒，她會故意把車窗搖下，讓外面的人聽見，藉此讓朋友冷靜。鳳小岳則回憶，過去曾在義大利遇到一位女司機直接「開窗罵人」，讓他印象深刻。他也笑說，自己最受不了紅燈剛轉綠，就被後方駕駛急按喇叭，「不是才剛轉綠燈嗎！」話才說完，現場立刻有人模仿鳳小岳昔日電影《艋舺》裡的經典台詞「幹嘛逼我啊」，瞬間引爆全場笑聲。

▲納曜出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲納曜。（圖／記者林敬旻攝）
 
監製陳斯婷補充拍攝過程挑戰重重：「這趟環島幾乎涵蓋山海，演員要在烈日下拍憤怒戲，汗流浹背還要保持角色狀態，真的很不容易。！」她也笑說片場氣氛輕鬆，「大家拍戲之餘也經常互相交流，尤其小岳和納曜，完全就像真的兄弟。」  《陌路兄弟》將於9月26日全台上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

葉全真陌路兄弟鳳小岳納曜

推薦閱讀

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

4小時前

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

19小時前

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

1小時前

謝依霖花7年打造300坪豪宅！　 自建戶外泳池「家裡還有電梯」

謝依霖花7年打造300坪豪宅！　 自建戶外泳池「家裡還有電梯」

9/23 19:15

健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！網誇：以為40歲

健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！網誇：以為40歲

12小時前

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

2小時前

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

2小時前

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

4小時前

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

18小時前

宋承憲新劇才創收視紀錄　痛失77歲母親淚喊：等待重逢的那天

宋承憲新劇才創收視紀錄　痛失77歲母親淚喊：等待重逢的那天

5小時前

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

4小時前

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

3小時前

熱門影音

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
當你在三強調超討厭慶祝派對　你的朋友be like...

當你在三強調超討厭慶祝派對　你的朋友be like...
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」

方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／國際巨星規格！許光漢深夜抵越南　千名粉絲包圍機場迎接

獨家直擊／國際巨星規格！許光漢深夜抵越南　千名粉絲包圍機場迎接

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

Lulu閃婚！前男友張瑞夫露面狂被虧　許效舜.浩子緊盯要他「開心一點」　

Lulu閃婚！前男友張瑞夫露面狂被虧　許效舜.浩子緊盯要他「開心一點」　

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

看更多

87歲老母困屋慘死 女兒哭喊：還好屍體沒被沖走

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前63

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

2小時前105

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

2小時前50

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

3小時前42

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

3小時前30

《高山遊民》走進臺灣百岳飽覽絕美大景　遇見「噗攏共」的生命故事

3小時前30

葉全真《陌路兄弟》霸氣端高粱！　鳳小岳遭前輩女神氣場震懾

4小時前30

《碰碰狐和貝貝彬》推派對特別場　蓓蓓姐姐帶唱神曲《Baby Shark》

4小時前131

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

4小時前60

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

4小時前145

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許光漢轟動越南！200家媒體採訪
    4小時前285
  2. 郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　
    19小時前4024
  3. 凱莉和好呱吉了
    1小時前122
  4. 謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」
    9/23 19:1514
  5. 健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！
    12小時前8
  6. 國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費
    2小時前10
  7. 五月天出手捐500萬花蓮賑災　劉若英加碼100萬送暖
    2小時前185
  8. 女星聲援于朦朧遭花盆砸　消失2天報平安：這結果我不服
    4小時前261
  9. 丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝
    18小時前269
  10. 宋承憲新劇才創收視紀錄　痛失77歲母：等待重逢
    5小時前8
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合