葉全真《陌路兄弟》霸氣端高粱！　鳳小岳遭前輩女神氣場震懾

記者蕭采薇／台北報導

公路電影《陌路兄弟》由瑞人氣男神鳳小岳與新人納曜（Elliot Malvezzi），及瑞士男星皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）共同主演，還有實力派演員林慶台、葉全真驚喜客串。葉全真戲中客串刷石頭登場超吸睛，見兄弟霸氣請喝高粱，讓鳳小岳感受到「前輩女神」的氣場全開，現場眾人也揭開許多幕後拍攝故事。

▲（左起）納曜、葉全真、鳳小岳出席《陌路兄弟》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

《陌路兄弟》講述三位同父異母的兄弟，因為一份遺產意外踏上環島公路之旅，從彼此對立、衝突不斷，到逐漸在旅途中建立信任與向彼此敞開內心世界。24日記者會上，鳳小岳與納曜首次搭檔飾演兄弟檔，戲裡「不打不相識」火花連連，戲外則笑說拍到最後真的培養出兄弟默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一代女神葉全真這次飾演三兄弟過世爸爸的現任妻子，也可說是神祕「後媽」，她一登場便專注於刷石頭，延續了與過世丈夫相同的特別收藏嗜好，面對兄弟找上門，她更端出高粱熱情款待，卻對遺產的態度語帶懸念，舉手投足間親切卻難以捉摸，為整段尋親之旅增添懸疑氣氛。

▲（左起）納曜、鳳小岳在《陌路兄弟》半路認親戚。（圖／記者林敬旻攝）

鳳小岳回憶與葉全真對戲過程大讚：「全真姐一出場，眼裡的層次和整個氣場和就鎮住了我們！」」納曜則笑說：「第一次跟資深前輩對戲壓力很大，還好她很親切，還提醒我鏡頭前怎麼放鬆。」葉全真則透露：「很喜歡這角色的帶著灰色地帶的情感，見到兄弟們回憶上心頭，其實當下演出情緒是很滿的。」

▲葉全真散發出「前輩女神」的氣場。（圖／記者林敬旻攝）



談及這次公路電影的拍攝過程，鳳小岳直呼非常開心，他分享平時喜歡開車看風景，「我住山區，每天出門會經過樹林、火山，四季分明的景色，特別是開山路時，沒有什麼紅綠燈，就能享受屬於自己的車上時光。」葉全真則笑說可惜這次沒能和「男神們」一同在公路上拍攝，她平時也愛自駕，特別喜歡沿著海岸線感受迎面而來的海風，現場也向監製喊話，盼望下一部作品能一起上路賞美景。

▲鳳小岳。（圖／記者林敬旻攝）

談到開車時「路怒症」，演員也分享了有趣的小故事。葉全真透露，若看到朋友開車時開始有情緒，她會故意把車窗搖下，讓外面的人聽見，藉此讓朋友冷靜。鳳小岳則回憶，過去曾在義大利遇到一位女司機直接「開窗罵人」，讓他印象深刻。他也笑說，自己最受不了紅燈剛轉綠，就被後方駕駛急按喇叭，「不是才剛轉綠燈嗎！」話才說完，現場立刻有人模仿鳳小岳昔日電影《艋舺》裡的經典台詞「幹嘛逼我啊」，瞬間引爆全場笑聲。

▲納曜。（圖／記者林敬旻攝）



監製陳斯婷補充拍攝過程挑戰重重：「這趟環島幾乎涵蓋山海，演員要在烈日下拍憤怒戲，汗流浹背還要保持角色狀態，真的很不容易。！」她也笑說片場氣氛輕鬆，「大家拍戲之餘也經常互相交流，尤其小岳和納曜，完全就像真的兄弟。」 《陌路兄弟》將於9月26日全台上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。