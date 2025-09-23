《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

圖文／鏡週刊

時間回到15日傍晚，陳漢典和Lulu公開認愛不久，本刊直擊兩人分頭抵達好友許哲珮的新專輯聽歌分享會，這也是他們宣布婚訊後，首度在公開場合合體，Lulu不僅是主持人，也是許哲珮的頭號粉絲，大讚許哲珮的創作總能帶來無限想像，許哲珮則特別感謝Lulu的前來，而且還是喜訊公布之後的第一個公開行程，讓她有機會能夠「沾沾喜氣」。

▲9/15 21：18Lulu（右）和陳漢典（左）發布婚訊後，首度在公開場合合體現身。（圖／鏡週刊）



▲9/15 21：08許哲珮（中）舉辦個人的新專輯聽歌分享會。（圖／鏡週刊）

直到近晚上9點，音樂會結束後，才見這對準夫妻走出來，接著在門口和友人閒聊，一同等待Lulu的助理把車開過來，接著Lulu坐上副駕駛座，陳漢典則坐進後座，由助理載著一同離開。

▲9/15 21：19兩人在許哲珮的新歌分享會結束後， 一起搭車離開。（圖／鏡週刊）

陳漢典和Lulu祕密交往長達一年，婚訊一出讓不少圈內好友都很震驚，不過兩人真正在一起的時間點，據悉只有他們的摯友許哲珮最清楚，因為許哲珮私下擅長「催眠」，陳漢典透過Lulu認識許哲珮後，只要有感情、工作上的困惑，都會去找許哲珮聊，也竟然在透過催眠的過程中，發現最愛和最適合的人正是彼此。於是小心呵護、低調保護戀情，直到最近確認了決定一起走一生後，才決定公開喜事。

