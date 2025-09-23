替于朦朧喊冤「女星遭花盆砸頭送醫」！　獨居遭警告：給你點小教訓

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡事件引發外界高度關注，儘管官方定調為意外，但多方疑點引起輿論質疑是否存在幕後操控。曾為于朦朧發聲的女星孫琳近日險些出事，不只接連收到威脅訊息，還被花盆砸到，迅速引發網友熱議，由於她一個人居住，令人憂心她的人身安全。

▲孫琳替于朦朧發聲疑被報復。（圖／翻攝自孫琳微博）

大陸女星孫琳多次在微博表達對于朦朧事件真相被掩蓋的不滿，內容卻以「內容涉及違規」為由遭到刪除，遭下架，她一度發文透露已找到線索，並表示自己目前安全，希望外界不用擔心，但似乎引起部分人士不滿，接連收到威脅訊息，對方暗示封禁其微博並警告「給你點小教訓」，讓她直呼「好可怕」。

▲孫琳替于朦朧發聲疑被報復。（圖／翻攝自孫琳微博）



除了言語威脅，孫琳近日透露，某天出門拿快遞時被花盆砸中，隨即送醫治療，並承諾將出示相關檢查證據，此事引起網友高度關注，紛紛留言提醒她注意安全。但也有人質疑她只是想蹭熱度，而非真的希望替于朦朧討公道。

北京市公安局朝陽分局21日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。

