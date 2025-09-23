忍時差出席F1首映　林俊傑「拍照過量」險變臉…公司還原真相

圖文／鏡週刊

JJ林俊傑之前受邀赴英國倫敦出席電影《F1》首映會，期間談定穿著美國服裝品牌Tommy Hilfiger亮相 ，並拍攝機場及街頭時尚等主題，據本刊接獲線報，負責接待的公關公司經常臨時起意，一見JJ有空檔就見縫插針要他多拍幾組照片，增加不少額外工作量，讓飽受時差及緊繃工作壓力的JJ很困擾，而且一度不悅，才讓對方收斂。

▲JJ林俊傑受邀赴英國參加電影首映會，還與美國服裝品牌Tommy Hilfiger合作，讓他不用擔心造型問題。（圖／翻攝自林俊傑IG／鏡週刊）



▲林俊傑3月曾赴英國倫敦舉辦「JJ20 FINAL LAP」演唱會，當時還提著愛馬仕包在街頭散步。（圖／翻攝自林俊傑IG／鏡週刊）

受邀出席布萊德彼特主演的賽車電影《F1》英國首映會，讓向來愛車的林俊傑相當興奮，畢竟自己也是超跑收藏者，因此他在準備9場「JJ20 FINAL LAP」北京鳥巢站演唱會之前，硬是特地擠出3天時間飛往倫敦，而經紀公司也特地為他談定服裝品牌，讓他既能夠搶頭香看新片，也無需擔心出席時的造型問題。

見縫拍照 過勞超疲累

隨著班機抵達倫敦，JJ立刻開始拍攝工作。當時， JJ還在臉書寫著：「倫敦，我們來了。」雖然只是一句話，但也看得出他很期待隔天晚上的首映會，而且該場盛會不只JJ，湯姆克魯斯也現身為布萊德彼特站台。

▲一抵達英國倫敦，林俊傑穿上品牌服裝，立刻展開拍攝工作。（圖／翻攝自林俊傑臉書／鏡週刊）

在倫敦頭兩天，JJ照著公關原先安排的行程，拍照、接受訪問等，就算得挺著7小時時差，他仍敬業配合，不過當他稍有空檔，公關又立刻要他多拍幾組照片，幾乎連瞇一下的休息時刻都被剝奪。

▲一抵達英國倫敦，林俊傑穿上品牌服裝，立刻展開拍攝工作。（圖／翻攝自林俊傑臉書／鏡週刊）

一開始，JJ還認真配合，但到了晚上，實在過於疲累，才向經紀人反映，之後經過溝通，公關才收斂。據悉對自己要求很高的JJ，主要擔心自己狀態不好，呈現反效果。對此，林俊傑經紀公司JFJ PRODUCTIONS回應：「工作行程都是事先知情的，完全沒有的事，明明就玩得很開心，合作很愉快！」

心疾服藥 放大假休息

▲林俊傑為許光漢回歸新作《他年她日》量身打造主題曲〈瞬間的瞬間〉。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供／鏡週刊）

從2022年起跑的「JJ20」到返場的「JJ20 FINAL LAP」演唱會，短短3年時間，林俊傑總共唱了104場，足跡遍布四大洲，直到在北京鳥巢倒數第二場，他才分享2024年4月檢查出心臟有問題，需每日服藥控制病情，此一病灶，讓他感受到生命的無常感，並感嘆：「我還能唱多久？」因此在「JJ20 FINAL LAP」結束後，讓他從緊繃的演出行程稍稍透口氣。

▲林俊傑（右）推出新單曲〈Skibidi〉，邀成龍（左）合作，兩人相處愉快。（圖／翻攝自林俊傑臉書／鏡週刊）

據了解，林俊傑接下來僅接下零星工作、錄製英文歌曲外，今年最後一場大活動，就是出席12月6日在高雄舉辦的Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮，之後則將放大假，好好休養生息。

