4鮮肉街頭發傳單...婆媽暴動！　身份曝光「出道1年就爆紅樂團」

記者蔡琛儀／台北報導

新人樂團帕拉斯PALLAS成軍僅1年便迅速走紅，首張創作專輯《下天堂Falling Down to Heaven》於16日正式發行，以新人之姿強勢集滿北中南三場跨年舞台，還登上五月天阿信與F3、周杰倫的〈恆星不忘Forever Forever〉MV，4位成員日前更親自上街派發傳單，為首張專輯與MV趁勝追擊宣傳，直呼能面對面分享音樂理念「真的很有意義」。

▲帕拉斯街頭發傳單宣傳。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯PALLAS前進西門町、小巨蛋場外會粉絲，發傳單、誠懇推薦專輯，意外獲得許多婆婆媽媽熱情支持，還有人從西門町一路追星到小巨蛋，又加碼購入CD，只為再收藏一次簽名，而帕拉斯從大合照到指定獨照樣樣有求必應，現場氣氛熱烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣地是，發傳單對業務出身的FAMA和漢堡輕而易舉，但成員中自認較I人的小葵和大寶，就稍覺困難，不曉得怎麼跨出第一步，但在「業務組」手把手私授下，也很快打開心房與民眾親切交談，成功達標完成帕拉斯PALLAS第一次的出擊。

▲帕拉斯出道一年人氣持續上升中。（圖／迷音樂提供）

跨年首站，帕拉斯PALLAS將登上新北「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，接著南下台中水湳中央公園「2026台中最強跨年夜」，最後現身台南晶英酒店「霸道趴」，甫出道便完成北中南跨年集郵，締造新人少見紀錄。