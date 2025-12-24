ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2025-12-24
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
吃好吃的就能繼續努力！《有本事換你來做啊》10清醒金句：不要勉強放下

文／潘慧中

《有本事換你來做啊》講的是深受日本傳統教育影響的男主角勝男，雖然愛著女友，卻對性別觀念抱有刻板印象，對家務與料理有著不合時宜的要求。長期扮演「討好型人格」的女主角鮎美，在面對求婚的關鍵時刻，終於不願再忽視內心真實的聲音，選擇拒絕這段不對等的關係。本劇正是透過這樣的破局，細膩描繪了男女主角如何衝撞舊觀念，進而尋求自我成長的過程。   

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲好喜歡竹內涼真把白內衣紮進睡褲的小細節……冬天在家真的會長這樣……。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

其實，大男人的人設在這個時代很容易勸退觀眾。但讓我很驚訝的是，竹內涼真將勝男那股「理直氣壯的自以為是」詮釋得入木三分，他精準拿捏了大男人的傲慢與生活白痴的幼稚，讓觀眾在皺眉的同時，又因為那份真實的笨拙感而無法完全討厭他。正是這種充滿衝突感的演繹，讓人看到在一段關係中溝通的重要性，也讓下列的名台詞更加發人深省。
更多評論請點：女人的幸福是下廚等男人回家？她被求婚秒清醒 《有本事換你來做啊》心得雷

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲最喜歡的劇照(誤。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

1. 先入為主地認定說不定會錯失重要的事物喔！只堅持自己的主觀，是沒辦法拓展新世界的。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

2. 雖然想法不一樣，但說出來，慢慢了解更多，這件事本身是很有趣的。說出來就是彼此了解的第一步啊，所以這應該不需要忍耐吧。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

3. 不用勉強自己放下沒關係，我一直覺得執著於某個人實在很丟臉，但這也代表你就是這麽真心啊。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

4. 不是交往很多年就能了解一個人的全部，不說出來就不會懂的，我們又不會用念力。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

5. 我一直覺得自己的事要靠自己想辦法，但那或許只是不知道該怎麼依賴他人而已。旁人覺得堅強的人，或許只不過是只知道這樣的生存方式而已吧。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

6. 不要什麼事都自己悶著。有什麼煩惱、難過的事，就找個人說說吧！朋友什麼的，誰都好，找個人討論吧！  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

7. 就算是讓人壓力大的行程，只要之後有一件讓人期待的事就有辦法撐過去了。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

8. 一直沒做的事，不是自己不想做，而是不知不覺間變得做不到了。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

9. 如果穩定就是要忍耐，那不用穩定也沒關係吧。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

10. 吃了好吃的東西，討厭的事也不會因此消失，但吃到好吃的東西，就會覺得還有辦法繼續努力下去。

▲▼有本事換你來做啊。（圖／ETtoday星光雲製圖）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

有本事換你來做啊，竹內涼真，夏帆

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

