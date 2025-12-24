吃好吃的就能繼續努力！《有本事換你來做啊》10清醒金句：不要勉強放下

文／潘慧中

《有本事換你來做啊》講的是深受日本傳統教育影響的男主角勝男，雖然愛著女友，卻對性別觀念抱有刻板印象，對家務與料理有著不合時宜的要求。長期扮演「討好型人格」的女主角鮎美，在面對求婚的關鍵時刻，終於不願再忽視內心真實的聲音，選擇拒絕這段不對等的關係。本劇正是透過這樣的破局，細膩描繪了男女主角如何衝撞舊觀念，進而尋求自我成長的過程。

其實，大男人的人設在這個時代很容易勸退觀眾。但讓我很驚訝的是，竹內涼真將勝男那股「理直氣壯的自以為是」詮釋得入木三分，他精準拿捏了大男人的傲慢與生活白痴的幼稚，讓觀眾在皺眉的同時，又因為那份真實的笨拙感而無法完全討厭他。正是這種充滿衝突感的演繹，讓人看到在一段關係中溝通的重要性，也讓下列的名台詞更加發人深省。

1. 先入為主地認定說不定會錯失重要的事物喔！只堅持自己的主觀，是沒辦法拓展新世界的。

2. 雖然想法不一樣，但說出來，慢慢了解更多，這件事本身是很有趣的。說出來就是彼此了解的第一步啊，所以這應該不需要忍耐吧。

3. 不用勉強自己放下沒關係，我一直覺得執著於某個人實在很丟臉，但這也代表你就是這麽真心啊。

4. 不是交往很多年就能了解一個人的全部，不說出來就不會懂的，我們又不會用念力。

5. 我一直覺得自己的事要靠自己想辦法，但那或許只是不知道該怎麼依賴他人而已。旁人覺得堅強的人，或許只不過是只知道這樣的生存方式而已吧。

6. 不要什麼事都自己悶著。有什麼煩惱、難過的事，就找個人說說吧！朋友什麼的，誰都好，找個人討論吧！

7. 就算是讓人壓力大的行程，只要之後有一件讓人期待的事就有辦法撐過去了。

8. 一直沒做的事，不是自己不想做，而是不知不覺間變得做不到了。

9. 如果穩定就是要忍耐，那不用穩定也沒關係吧。

10. 吃了好吃的東西，討厭的事也不會因此消失，但吃到好吃的東西，就會覺得還有辦法繼續努力下去。

