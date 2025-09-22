Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

▲ Ozone成軍三年，舉辦「3週年FANCON：Never Been」北中南三場。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone成軍三年，舉辦「3週年FANCON：Never Been」北中南三場，門票全數秒殺，第二站台中場週末熱鬧登場，Ozone感性分享三年來的音樂歷程，數度哽咽感謝O.A.O.們成為最堅強的後盾，無論是頒獎典禮、各類演出或網路評價，粉絲始終給予最大支持，當演唱〈Purple Days〉時，全場歌迷超大聲合唱應援，連哲言饒舌段落都一字不差，台上台下淚海一片，場面溫馨動人。

除了經典代表作，Ozone也重現備受好評的組曲演出，他們將自己的歌曲結合歌壇天后經典，打造超過8分鐘的唱跳組曲，展現驚人體力與舞技，緊接著又帶來結合古風與武術的高難度演出，文廷更秀出刀舞及側翻，帥翻全場，挑戰連續唱跳近15分鐘，團員們一結束就忍不住氣喘吁吁，直呼：「哇！真的太累了！」甚至直接坐在地上休息，逗得台下粉絲們樂不可支。

Ozone表示每次大型舞台都卯足全力準備，力求每次都呈現不同以往的驚喜，三年轉眼即逝，他們感性謝謝O.A.O.們一路相伴，也感謝夥伴們不曾放棄，齊心守護「Ozone」這個名字。團員們有感而發說道：「發現Ozone能帶給大家力量，希望能共創更多幸福時刻。」

子翔、佳辰和祖安聊到動情處一度哽咽，台下粉絲心疼大喊「不要哭！」隨後，Ozone帶領全場大合唱抒情歌〈火花〉和成員創作曲〈Purple Days〉，在O.A.O.們響徹雲霄的應援歌聲中，團員們再度淚灑舞台，淚水與汗水交織，展現深厚情感，為演出畫下感人句點。

