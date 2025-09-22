入手iPhone 17 Pro Max「轉移完按一鍵GG」！KID等6hrs重來：太刺激了

記者潘慧中／綜合報導

當入手iPhone 17或iPhone 17 Pro系列新機後，民眾做的第一件事無疑是轉移舊機的資料，KID（林柏昇）也是這麼做。只不過，當他好不容易完成所有事情後，按下一個按鍵，結果當場GG，一切得重新來過，「太刺激了！」

▲KID第一手拿到iPhone 17 Pro Max。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



KID 21日在Instagram限時動態透露，回家後發現包裝盒裡面是真的新手機，iPhone 17 Pro Max的宇宙橙色非常搶眼，「不是巧克力！」但由於資料太多的關係，他原本以為需要等48小時才能使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KID拿到新機後馬上轉移資料。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



沒想到過了6小時，KID更新限動坦言，興高采烈做完轉移並完成設定後，本來已經準備好好享受新手機的新功能，「然後因為木木在睡覺燈全暗，我要把資料刪除，然後刪除完一看，我刪到了橘色手機。」

▲KID因為誤按一個按鍵，所以要重新轉移資料。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



因此，KID得再度花時間重新轉移資料，但他當下決定先休息再說，「謝謝大家，晚安！明天見」，第一手拿到新機的插曲，意外在網路上引發討論。