阿里山鐵道搬上東京大銀幕！　《神木之森》台日聯手展深厚情誼

台灣公共電視與日本放送協會（NHK）攜手製作的旗艦級紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》，9月21日在日本東京舉辦特映會，透過大銀幕向日本觀眾及僑界展現阿里山森林鐵道的壯麗景觀與百年人文故事，成為台日文化交流的重要里程碑。





▲《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》在日本東京舉辦特映會 。（圖／公視提供）

《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》以 8K 超高畫質與 22.2 聲道製作，完整呈現阿里山森林鐵道的自然景觀與文化記憶，並呈現極具特色的鐵道工法，包括獨立山「8 字爬山」、水社寮「馬蹄形彎道」及「阿里山火車碰壁」之字形設計。阿里山森林鐵道擁有逾百年歷史，不僅承載台灣人民的共同記憶，也見證了台日之間深厚的文化情誼。

特映會邀請台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、台灣維新基金會董事長謝長廷、NHK國際內容策進部長加藤拓、台日產經友好促進會副會長原真、大宮鉄道博物館館展石田亨等貴賓與日本政界、文化界及影視產業人士出席，並舉行映後座談交流，期望透過影像深化日本社會對台灣歷史文化的理解，並拓展更多跨國合製契機。

▲台灣公共電視董事長胡元輝、台灣維新基金會董事長謝長廷、台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、NHK國際內容策進部長加藤拓與《神木之森》台日製作團隊合影 。（圖／公視提供）

台灣公共電視董事長胡元輝致詞時表示，《神木之森》是由台灣公共電視與日本NHK團隊跨越語言、跨地域所共同完成的作品，對我們而言，它不僅是一部紀錄片，更是台灣與日本公共媒體攜手推動影視與文化交流的豐碩成果，展現了雙方在公共價值與文化使命上的努力實踐。

《神木之森》由台灣公共電視製作人施悅文及NHK國際合作首席製作人柴崎壮，偕同有豐富自然科學節目經驗的導演安藤良美、曾深入南北極與深海拍攝的攝影指導松下猛，以及兩位日籍立體成音師，搭檔台灣公視金鐘製作影視音團隊與AKfly空拍等，跨國團隊聯手打造。並邀請日本經典動畫電影《跳躍吧！時空少女》配樂、名作曲家吉田潔（Kiyoshi Yoshida）操刀音樂創作，深獲國際肯定，日前更榮獲 AIS 盧米埃爾獎 8K 部門優秀作品獎。