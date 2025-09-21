Lulu、陳漢典閃婚隔天「現身101調婚戒」　于美人巧遇揭甜蜜插曲

記者王靖淳／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）、陳漢典11日無預警宣布結婚，消息曝光後立刻震驚演藝圈，同時也喜獲一票祝福。為此，主持人于美人今（21）日在IG曬出一張三人合照，並透露婚訊曝光後的隔天，自己在台北101巧遇來換婚戒尺寸的小倆口。

▲于美人PO出與Lulu、陳漢典的合照。（圖／翻攝自Instagram／yumeiren2024）

于美人分享，自己巧遇Lulu與陳漢典的有趣插曲，她透露，原來兩人因為原本鑽戒的尺寸不對，所以出現在台北101是要換鑽戒，理由令她哭笑不得。這個迷糊插曲，讓于美人有感而發，「多可愛的新人啊～婚前就深諳『婚姻要不斷調整、才能天長地久』的道理。」

▲陳漢典、Lulu閃婚。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

對於外界好奇的「Lulu與陳漢典算是日久生情嗎？」這個問題，于美人也給出自己的看法。她表示：「應該是吧！」，並引用古文中的名句，來形容這段從友情昇華為愛情的關係，「我想感情的美妙在於：情不知所起，一往而深！」最後，她也在文末向這對新人，獻上誠摯的祝福，「萬千祝福這對有情人！」