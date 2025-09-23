9月23日星座運勢／射手受老闆保護還迎新桃花 天蠍座告白脫單
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：揮別現有階段
感情：兩人慢慢增溫
財運：美好狀態到來
幸運色：灰白色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙子座
工作：懂得順其自然
感情：放下過往心事
財運：找到績優商品
幸運色：橄欖灰
貴人：巨蟹
小人：水瓶
天秤座
工作：團隊氣氛和諧
感情：交友磁場良好
財運：新的機會出現
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座
工作：接受新的安排
感情：照顧雙方家人
財運：保守投資股票
幸運色：河草藍
貴人：牡羊
小人：巨蟹
金牛座
工作：獨立完成專案
感情：做出重要決定
財運：制訂財務計畫
幸運色：深藍色
貴人：射手
小人：雙魚
處女座
工作：晴朗好運到來
感情：調整相處頻率
財運：移除虧損部位
幸運色：紫紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座
工作：調整工作時間
感情：觀察對方表情
財運：順利搭上列車
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：金牛
天蠍座
工作：為了業績衝刺
感情：表明心中愛意
財運：降低要求標準
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙魚座
工作：暫時觀察情勢
感情：準備時來運轉
財運：獲利滿滿入袋
幸運色：青藍色
貴人：處女
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座
工作：完成重要單元
感情：溝通順暢無阻
財運：放寬胸懷投資
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
獅子座
工作：迎向美好未來
感情：人緣狀態極佳
財運：準備見好就收
幸運色：石灰白
貴人：魔羯
小人：獅子
射手座
工作：受到老闆保護
感情：新的好事來臨
財運：準備出售股票
幸運色：桃紅色
貴人：金牛
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
