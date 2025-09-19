Lulu攜陳漢典看婚宴場地！　曾認想要「迪士尼公主婚禮」地點曝光

▲陳漢典與Lulu一同前往文華東方籌備婚事看宴會廳。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

黃路梓茵（Lulu）與陳漢典於本月11日宣布兩人即將結婚，強調這不是開玩笑，開放大家留言祝福，此消息震撼整個演藝圈，事隔一周仍是網友熱議的發燒話題，兩人憑藉著這股喜氣，更一同入圍綜藝節目主持人獎，還真是好事成雙。時報周刊CTWANT也直擊正在籌備婚事的兩人，前往台北市的文華東方酒店看宴會廳，看得出他們為挑選婚宴場地十分費心。

今天（19日）下午3點10分左右，本刊捕捉到陳漢典開車載著Lulu現身台北市文華東方酒店，雖然雙方都戴著口罩帽子，但Lulu一身豹紋洋裝與金色短髮相當好認，兩人在經紀公司陪同下一起前往宴會廳，為了兩人明年一月的婚禮挑選場地。一行人先去看過新娘房再前往宴會廳並試菜，似乎對婚宴頗有想法，當場有不少意見交換討論，由於兩人在演藝圈人緣極佳，場地能容納的人數也成為考慮的重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳漢典開車載著Lulu抵達文華東方酒店。（圖／本刊攝影組）

過去Lulu在接受《ELLE》訪問，看來總是古靈精怪的她，卻透露了她充滿少女心對婚禮的夢幻想像，她透露從小就很嚮往婚禮，幻想著自己的婚禮會是什麼模樣，從小就喜歡迪士尼的她，對於公主系列都非常喜歡，所以她想像過她有一天會成為在一個有著城堡、馬車，甚至有煙火的童話式婚禮，把自己嫁給心中的白馬王子，過著永遠幸福快樂的日子。雖然兩人都是綜藝界諧星，但在這重要的時刻，她希望能漂漂亮亮的登場，不想要有新郎闖關那些整人遊戲橋段，希望朋友真心給予祝福。

▲陳漢典與Lulu雖然戴著口罩帽子但非常好認。（圖／本刊攝影組）

而婚事曝光後，LuLu與陳漢典在7月曾結伴前往美國加州旅行一事，當時大家以為只是好朋友一同出遊，如今也被網友驚嘆這趟旅程根本就是「蜜月地考察」。

延伸閱讀

▸ 每天煮飯給媳婦吃卻被害到屍骨不全 親友嘆遭行李箱棄屍嬤：很命苦

▸ 鬼月曬衣忘收！婆婆堅持「全重洗」媳婦傻眼照做 網喊：老一輩太迷信？

▸ 原始連結