陳美鳳被詐騙集團盜用影音　今現身仍努力募集1500萬元

記者葉文正／台北報導

藝人陳美鳳近日針對AI詐騙亂象發聲，表達強烈不滿。昨日她在Facebook發文，痛斥不肖業者利用AI技術偽造聲音及影音進行詐騙，直呼「連聲音都能做假了」，讓她「好生氣」。今天她以理事長身分出席《20250919 愛不止息慈善晚會》，談到此事仍有餘怒，並呼籲粉絲們不要上當，以免影響健康。

▲陳美鳳今天的禮服是設計師款，相當別緻。（圖／記者湯興漢攝）

陳美鳳以台灣優質生命協會理事長身分，今天穿著Tiffany藍性感洋裝現身，被提到協會募款困難，距離1500萬目標還差8百萬元，她也說再困難都要辦到，因為太多長輩需要被幫助，他們是另一個家人。

▲陳美鳳呼籲不要相信詐騙。（圖／記者湯興漢攝）

理事長陳美鳳提到，科技進步雖帶來便利，但若被用於詐騙或不法行為，令人憂心。她呼籲大家網路購物要格外小心，並提醒多關心家中長輩，防止受騙。她也在文中表示，未來應制定AI影音及聲音規範，以保護肖像權及消費者權益。

▲陳美鳳遭盜用肖像。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳美鳳）

今日陳美鳳出席「2025愛不止息慈善晚會」時，再次被問及此事，她神情嚴肅說：「賺沒有良心的錢，侵犯別人，都是不實的內容，沒有品質保證！」她指出，這類詐騙不僅讓消費者以為省錢，卻可能買到劣質產品，甚至造成過敏或傷害，後果不堪設想。她無奈說道：「有些不明來源的東西真的很困擾，怕大家受騙，我才忍不住在臉書上說，這種行為太過分了，會讓人很擔心！」

陳美鳳強調，這樣的欺騙行為不僅危害消費者，也讓她感到憤怒。她再次呼籲大家提高警覺，謹慎對待網路購物及不明來源的產品，以免落入AI詐騙陷阱。