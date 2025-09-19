《麻辣鮮師》女星穿睡衣怕外送員愛上　尪冷回她傻眼：求生欲0

記者王靖淳／綜合報導

女星林利霏因演出《麻辣鮮師》打開知名度，她在2016年和演員張翰，婚後育有一女，一家三口在2023年搬到台東，平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日在Threads發文分享一段老公沒有求生欲的回話，讓她當場無言。

▲張翰、林利霏2016年結婚。（圖／翻攝自Instagram／ginalimlifei）

林利霏在文中分享，當時她要張翰去拿外送，並開玩笑向對方表示，自己身上的睡衣太性感了，擔心外送員看到後會愛上她，所以才不方便出門，想藉此換來老公的貼心服務。她透露，張翰在聽完她的理由後，竟連想都沒想，便直接回覆：「絕對不會！他很忙的，等等還要送下一單」，這個答案，讓林利霏當場無言以對，並以一連串的刪節號「……」，來表達哭笑不得的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林利霏抱怨張翰沒求生欲。（圖／翻攝自Threads／ginalimlifei）

事實上，林利霏去年12月發文透露，10月她做身體檢查時，發現大腸有一顆2公分的息肉，經切除後化驗結果顯示為惡性，確診為大腸癌第一期，需要開刀處理。為此她坦言，這段時間幾乎每週都要到台北檢查，並在過程中發現胸部有鈣化點，所幸經檢查後確認是良性，只需每半年定期追蹤即可。為此，張翰本月16日出席電影《詭鄉》首映會時透露，目前老婆的身體狀況恢復的很好，「上個月是半年一次的追蹤，醫生說血液沒有癌細胞了，已經可以捐血，可以說是痊癒了，所以我們真的很開心。」