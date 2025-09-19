王偉忠突襲「月下偷桃」抓下面！　陳漢典急喊：先不要！還有用！

記者蕭采薇／台北報導

準新郎官陳漢典剛宣布與LuLu的喜訊，日前參加舞台劇《明星養老院》2.0的綵排，監製王偉忠每次跟悶鍋老班底見面，都會跟靈長類動物一樣打打鬧鬧。他在彩排時看到陳漢典與洪都拉斯，伸手假裝要來個「月下偷桃」偷抓下面，陳漢典馬上拿出劇本擋住說，「先不要先不要！還有用！」王偉忠聞言笑說，「對！還要等著抱孫子！」引發一陣大笑。

▲準新郎陳漢典在舞台劇《明星養老院》與許多資深明星有許多精彩對手戲。（圖／金星文創提供）

陳漢典在舞台劇中飾演在偶然進入明星養老院做研究的年輕人，意外捲入經營危機，與方文琳、楊烈、郎祖筠、洪都拉斯、黃嘉千、黃浩詠、泰國娘娘以及新加入的羅美玲一同想辦法挽救這家只讓明星入住的養老院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《明星養老院》2.0版即將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，洪都拉斯與陳漢典是從《悶鍋》時期開始的老戰友，洪都拉斯與太太淑華的「婚齡」即將邁入三十年，他給「典Lu戀」的建議是「愛是恆久忍耐又有恩慈」，他覺得陳漢典與LuLu兩人從朋友變成戀人，像中了大樂透，真的是最好的關係。

陳漢典表示，最近走在路上，遇到許多路人給予他倆衷心祝福，讓他特別感動！他透露，與LuLu一直以來都習慣分享彼此的動態與感受，兩人從朋友變戀人，真的做到無話不談。

而且LuLu在《明星養老院》第一輪演出時，就來看過，當時兩人還是朋友關係，LuLu讚美大家都演得很好，還猛虧陳漢典在《綜藝大熱門》的後台很緊張的背這齣舞台劇台詞，甚至背到在旁邊的她都記起來了，陳漢典還沒記住！

《明星養老院》集結多位金鐘獎歌王、影后、影帝級藝人，飾演一群曾經光芒萬丈的大明星，他們面對銀髮人生，依然願意發揮所能，展現自我，因為每個人都是自己生命中的大明星。