專訪／宋偉恩哭到會議中斷　一談已逝原型就淚崩…熬過換角入圍金鐘

男星宋偉恩在2015年演出《料理高校生》正式踏入演藝圈，目前30歲的他除了演戲之外還跨足綜藝節目、實境節目主持等，代表作有《飛魚高校生》、《俗女養成記》、《喝酒吧！笨蛋》，而他憑藉《血·拾人生》入圍本屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，近日他接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了一路走來的心路歷程。

談到接下《血·拾人生》的契機，宋偉恩謙虛地表示是有貴人相助，原來是認識的導演推薦了他給劇組，後來他有了與主創見面的機會，但他強調「有貴人相助之後，剩下來就是靠自己，我不想讓他們失望」，於是在見面前做了許多角色原型人物「朱頤」的功課。

回憶與主創的第一次見面，宋偉恩高大又帥氣加上一身健壯肌肉，讓導演有些許猶豫，擔心他無法演出血癌病患的憔悴感，會議過程中他真情流露，談到原型人物「朱頤」就心疼到當場痛哭，會議甚至中斷了一分鐘才繼續，也因為他事前努力做功課，讓監製唐在揚馬上就決定交給他演出，連試鏡都沒有就拍板定案。

連續接演兩部大愛劇《血·拾人生》與《生日快樂》，宋偉恩幾乎沒有太多時間減重，在拍攝《生日快樂》時就必須努力瘦身，才能在殺青後隔天就開拍《血·拾人生》，整個過程中他瘦了至少10公斤，上健身房只能練腿，還需要激進地控制飲食，戒掉澱粉、糖類，他直呼「很偶爾才能吃地瓜，吃一口都是奢侈」。

所幸，宋偉恩有著強大的後盾，拍攝《生日快樂》剛好住在台中家裡，為了後續的《血·拾人生》做準備，父母會貼心地替他準備健康餐，收工回家就有燙雞胸、花椰菜、水煮蛋，家人可以說是用行動支持他的夢想，甚至在減重期間剛好碰上過年，一家人的年夜飯就是吃水煮餐。

提到拍攝《血·拾人生》印象深刻的事，宋偉恩憶及一場角色自殺未遂後，要跟家人道歉的戲碼，當時還沒拍輕生戲，就先拍道歉戲，他因為太過入戲，在走戲就哭到不能自己，讓導演衝進現場要他「停止」，而那一幕僅有幾句台詞「我知道錯了」、「對不起」，就讓他情緒波動相當大，回憶這段過程他在採訪途中也忍不住紅了眼眶。

在拍攝《血·拾人生》時，原型人物朱頤的親友都把宋偉恩當成本人一樣照顧，他笑著透露「後來都變成朋友了」，尤其是朱頤的父親在拍攝過程相當照吐，還帶著他去吃了朱頤生前很愛吃的餐廳，但細心的他也發現，朱爸其實很愛面子，有情緒都是含淚，從不會在眾人面前掉淚。

跟朱爸有了深厚的感情後，宋偉恩直言「其實他們家人不太願意談起朱頤」，他共情地表示每次提起，對家屬來說無疑是再碰一次傷疤，因此對於朱家人願意協助拍攝感到相當感謝與感動，他更透露在朱家人一看到他剃光頭的那一刻，全部的人都忍不住落淚。

投入《血·拾人生》拍攝後，宋偉恩有被朋友發現心情比較低落，當時第一個發現的人士陳大天，兩人因為一起合作舞台劇結緣，對方建議他出國走走、放鬆心情，他坦言自己本身就是悲觀的人，但仍把公私分得相當清楚，過去認為自己不會走不出角色，沒想到這次換了一種表演方式，才發現自己過度投入。

對此，宋偉恩進一步透露，自己先開拍了《生日快樂》，收工後的某次搭高鐵北上途中，看著窗外竟然默默地開始哭泣，才發現原來是「拍完的後勁」，那也是他第一次察覺自己沒有從戲裡走出來，但他仍表示「有了很驚喜的收穫」。

雖然情緒偶爾陷入低潮，但宋偉恩身邊有著一群時常關心他的好友，像是拍完《血·拾人生》重點戲碼「剃頭」後，轉移陣地到東大門夜市拍攝，所有劇組人員都可以去逛夜市時，只有他一人為了維持身形，只能躲在旁邊吃健康餐，這時同劇演員兼好友安俊朋悄悄現身，手提著一袋生魚片給他並說道「我帶好料的來了」，讓他感動形容「像是偶像劇一樣」。

日前，宋偉恩憑藉《血·拾人生》在「亞洲影視內容大獎」奪下電視節目類最佳男主角獎，這也是他出道10年第一次登上視地寶座，好友管麟揪他一起出門慶祝，卻沒想到變成「心靈開導大會」，他坦言「其實快樂只維持一天，會緊張、會怕生活不可控、怕別人眼光不可控」，幸好有這些兄弟陪伴著，讓他感謝直呼「當我墜落的時候，都有人抓住我」。

而宋偉恩在奪下亞洲影視內容大獎的視帝寶座時，也說道「覺得自己要被淘汰」，被問及是否有萌生想退出演藝圈的想法，他一臉愧疚地表示「對公司真的不好意思，他們真的對我很好」，坦言自己仍抱有當導演的夢想，但因為個性關係，確實心靈比較脆弱一點，認為自己「很需要被肯定跟鼓勵」，因此還在學習的道路上。

前陣子，宋偉恩確實陷入一陣低潮，但不敢跟公司開口，坦言自己沒工作都在家關著，沒事就出國走走，希望能夠逃避現實，透露在拍完《血·拾人生》之後，除了舞台劇工作、偶爾客串戲劇之外，其實沒有任何一部完整主演的作品，很久沒有拍戲讓他開始焦慮，這段時間甚至經歷被換角的痛苦。

熬過一陣低潮後，獲得亞洲影視內容大獎視帝寶座加上入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎，對宋偉恩來說就像是及時雨一樣，給了他一點信心。2025年不僅是宋偉恩出道10週年，更是收穫不少肯定的一年，他表示「表演有了不同視野，更想幫社會議題說話」。

面對未來，宋偉恩表示雖然劇本跟角色是接戲的一大重點，但他希望「能關注更多社會議題，這樣會更有責任跟使命」，就像他在拍攝《血·拾人生》之前也不了解骨髓捐贈，後來他去捐血建檔，希望有機會可以幫助到陌生人，他激動直呼「這是多好的福報，如果之後有更多社會議題的戲，我會很想挑戰」。

