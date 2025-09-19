王陽明《角頭》狂收2.24億紅到爆！　女兒不解：為何大家叫你麥可？

記者蕭采薇／台北報導

王陽明去年主演電影《角頭－大橋頭》收穫2.24億票房，連帶高人氣也讓他代言活動不斷。19日他出席活動時，笑說不管是在台灣，或是前陣子沖繩之旅，路上都有遇到粉絲求合照。儘管5歲女兒Katiya知道爸媽是明星，還是會疑惑：「為什麼大家要叫你麥可（Michael）?為什麼大家要跟你合照？」

▲王陽明出席品牌開幕記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明表示，沒有特別向女兒隱瞞自己的職業，「反正她早晚會知道。」不過女兒近來迷上動畫點影《Kpop 獵魔女團》，尤其喜歡「地獄男團」Saja Boys，覺得他們很帥，這讓王陽明有點吃味，特地請記者對著鏡頭喊話：「拜託幫我跟她說『爸爸比Saja Boys帥』。」

此次品牌與《異形》聯名，王陽明回憶起從6歲就跟爸爸一起看《異形》，因為小時候就喜歡科幻、恐怖片，晚上就算會做惡夢，也覺得很刺激、想繼續看下去。

▲王陽明出席品牌開幕記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

外表浪子的王陽明，其實是十足的女兒奴。他分享近況，最近晚了3分鐘去接女兒，女兒跑去跟媽媽告狀說「我不想要爸爸再來接我了」，讓王陽明十分慌張也道歉，畢竟女兒喜歡一出門就看到父母在等她。從此，王陽明不再遲到，那天他準時接女兒，「女兒在窗戶看到我，對我比出大拇指，good job！」